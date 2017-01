One direction / Tragedia per Harry Stiles: muore il padre della sua ex fidanzata (oggi, 27 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, TRAGEDIA PER HARRY STILES: MUORE IL PADRE DELL'EX FIDANZATA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Le tragedie non sembrano lasciare i membri della band One Direction: dopo la morte della mamma di Louis Tomlinosn, adesso è Harry Stiles a soffrire un brutto lutto. L'ex frontman degli One Direction ha appena saputo della morte del padre della sua ex fidanzata Emilie: i due si frequentavano quando andavano a scuola insieme alle superiori. Il padre della ragazza è scomparso a causa di un tragico incidente: l'uomo era pilota e, mentre si trovava a bordo del suo elicottero, questo è precipitato a causa sembra di un guasto tecnico. Per una terribile coincidenza, quello precipitato è lo stesso elicottero dove il padre della sua ex ragazza ha dato lezioni di volo proprio a Harry Stiles: il cantante degli One Direction è infatti sempre rimasto molto legato a quella famiglia, e l'uomo lo aveva aiutato con le lezioni di volo. Una terribile notizia, che sicuramente ha segnato Harry Stiles e lo starà facendo soffrire terribilmente.

ONE DIRECTION, HARRY STILES E LA SUA CARRIERA D'ATTORE (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Dopo aver deciso di prendersi una pausa dagli One Direction proprio come tutti gli altri membri della band, Harry Stiles ha deciso di coltivare un'altra delle sue passioni e darsi alla recitazione. Harry è entrato nel cast tra l'altro non di un film qualsiasi, ma di Dunkirk, nuovo capolavoro di Christopher Nolan che uscirà nel 2017. Non è ben chiaro il ruolo di Harry Stiles ma sembra che interpreterà un soldato. Harry non è l'unico membro degli One Direction che sta cercando di dare una svolta alla sua carriera: tutti gli altri One Direction sono impegnati in dei progetti che li vede andare avanti come cantanti solisti e, anche se dicono che avverrà, sono in molti a vedere sempre più improbabile una loro futura reunion. Harry Stiles continuerà a voler recitare nel mondo del cinema oppure prima o poi tornerà alla musica? Sicuramente Dunkirk sarà comunque un gran successo visto che è di Christopher Nolan ma, visto che ci sarà anche Harry Stiles, sembra difficile che tutti i Directioners se li lascino sfuggire.

