Taylor Swift e Zayn Malik / 50 sfumature di nero, online il video di 'I Don't Wanna Live Forever': 1 milione di visualizzazioni (oggi 27 gennaio 2017)

TAYLOR SWIFT E ZAYN MALIK: ONLINE 'I DON'T WANNA LIKE FOREVER', COLONNA SONORA DI 50 SFUMATURE DI NERO. I COMMENTI DELLA CANTANTE (OGGI 27 GENNAIO 2017) -Oggi l'uscita del nuovo videoclip di Taylor Swift e Zayn Malik, colonna sonora di '50 sfumature di nero' che in pochissime ore ha raggiunto su Youtube un milione di visualizzazioni. Il video è uscito a mezzanotte, orario americano, quindi alle 6 questa mattina in Italia e la nuova coppia artistica del momento ha anche realizzato un video del backstage in cui la cantante spiega come è stato lavorare con l'ex degli One Direction: "È da molto tempo che penso che la voce di Zayn sia una di quelle molto rare e molto speciali. E' stato bellissimo lavorare insieme, è bello lavorare con persone che frequenti nella vita di tutti giorni perché sai già che andrete d’accordo" conclude Taylor Swift nel video backstage che vede i due scherzare ed abbracciarsi sintomo che sono già molto amici nella vita reale. Lo stesso Zayan ha svelato di aver proposto a Taylor Swift per telefono di produrre questa canzone insieme: "A lei è piaciuta molto, ed è andata in studio il giorno successivo” conclude l'ex degli One Direction.

TAYLOR SWIFT E ZAYN MALIK: ONLINE 'I DON'T WANNA LIKE FOREVER', COLONNA SONORA DI 50 SFUMATURE DI NERO. IL VIDEO GIRATO A LONDRA (OGGI 27 GENNAIO 2017) -Il nuovo video di 'I Don't Wanna Live Forever', colonna sonora di 50 sfumature di nero prodotto dalla nuova coppia artistica del momento, Taylor Swift e Zayn Malik, non ha deluso le aspettative dei fans. Secondo quanto riportato da 'People' la clip del video è stata girata di notte presso lo storico St. Pancras Renaissance Hotel di Londra e mostra i due amanti che rivivono la propria storia d'amore in una sorta di delirio passionale sulle note di: 'Non voglio vivere per sempre, perché so che vivrò invano...Voglio solo continuare a chiamare il tuo nome finché non torni a casa', la traduzione del brano che ha già conquistato i fans, in attesa di sentire la canzone come colonna sonora nella storia d'amore tra Christian Grey e Anastasia Steel. Nel video Taylor e Zayn non si incontrano mai, vivono dei continui flashback nelle tonalità di rosso e blu. Proprio ieri la nota cantante aveva postato una foto del video sul suo profilo Instagram, una sorta di countdown per preparare i suoi fans.

TAYLOR SWIFT E ZAYN MALIK: ONLINE 'I DON'T WANNA LIKE FOREVER', COLONNA SONORA DI 50 SFUMATURE DI NERO (OGGI 27 GENNAIO 2017) - Tutti aspettavano con ansia il nuovo video del brano prodotto da Taylor Swift e Zayn Malik, ex componente degli One Direction, ed oggi finalmente il pezzo è online. 'I Don't Wanna Live Forever' il nome del brano che sarà la colonna sonora ufficiale del film '50 sfumature di nero' in uscita il prossimo 9 febbraio nelle sale cinematografiche. Ora è ufficialmente online il video ufficiale del brano diretto da Grant Singer, mentre la canzone è stata scritta personalmente da Taylor Swift insieme a Jack Antonoff e Sam Dew. Il brano è possibile ascoltarlo in tutte le radio dallo scorso 13 gennaio, mentre nel video è possibile vedere Taylor Swift e Zayn Malik alle prese con una storia di vuoto esistenziale, un misto di separazione e solitudine che di certo farà impazzire i fans della nuova coppia artistica del momento. La colonna sonora è possibile ascoltarla anche nel trailer ufficiale di '50 sfumature di nero' che nel giro di poche ore ha registrato milioni di like su Youtube. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI I DON'T WANNA LIKE FOREVER

