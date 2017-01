BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017/ Prevendita Modena Park 2017, da oggi possibile acquistarli su Vivaticket: oltre 160 mila ticket venduti nella prima ora

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI: OLTRE 160 MILA TICKET VENDUTI NELLA PRIMA ORA (OGGI, 27 GENNAIO) - Sono oltre 160 mila i biglietti già venduti per l'evento modena Park 2017 di Vasco Rossi. A dare l'annuncio la fan page ufficiale del cantante, che pochi minuti fa ha ringraziato i tanti follower on line per il grande successo della prevendita: "Travolti e commossi dall'entusiastica accoglienza per Modena Park, ringraziamo e vi chiediamo di stare calmi c'è un po' di coda al ...botteghino !!! Sono stati acquistati 160.000 biglietti nella prima ora di apertura delle prevendite! Come promesso, per scoraggiare la speculazione, metteremo in vendita nuovi lotti di biglietti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Acquistate solo in rivendite autorizzate vivatiket.it NON COMPERATE SU ALTRI SITI DOVE SPECULANO SULLE VOSTRE PASSIONI". Questo il lungo messaggio postato oggi pomeriggio dallo staff di Vasco Rossi, parole che raccontano di una strategia atta ad arginare un fenomeno spesso incontrollato, quello della rivendita non autorizzata di biglietti, e che mirano a indirizzare il pubblico verso i siti più sicuri. Cliccate qui se volete visualizzare il messaggio direttamente su Facebook.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI: LA SEGNALAZIONE DI CRISTIANO MILITELLO (OGGI, 27 GENNAIO) - Sul web si discute ormai da ore delle prevendite dei biglietti per Modena Park 2017, l'evento di Vasco Rossi al via il 1 luglio prossimo al Parco Ferrari di Modena. Il cantante, che ha affidato la gestione della prevendita a Vivatiket, mettendo fine al monopolio di Tiketone, ha sperato fino all'ultimo di poter tenere alla larga dal suo concerto il fastidioso fenomeno del bagarinaggio. Cristiano Militello, celebre inviato di Striscia La Notizia e noto per la sua rubrica dal titolo "Strscia lo striscione", ha sorpreso tutti con un tweet pubblicato qualche ora fa, nel quale ha fatto notare come il fenomeno, nonostante i continui controlli da parte dello staf di Vasco Rossi, sia tuttora presente su alcuni siti. Ecco il suo cinguettio: "Per la cronaca: nonostante la diffida, Viagogo sta già rivendendo i biglietti per #VASCO al doppio#VascoRossi nosecondaryticketing@siae.it". Tutto ciò, però, non ha impedito ai tanti fan del cantante di acquistare, in maniera del tutto regolare e in breve tempo, i tanto ambiti biglietti per l'evento. Se volete visualizzare il tweet pubblicato dall'inviato di Striscia, potete cliccare qui.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI: LA POLEMICA SUI SOCIAL (OGGI, 27 GENNAIO) - Questa mattina è partita la vendita per il primo evento italiano di Vasco Rossi al ModenaPark il prossimo 1 luglio 2017. Chi vuole acquistare il biglietto accede su VivaTicket e ci si mette in fila, ricevendo il numero corrispondente agli utenti che sono in coda davanti, mentre un omino si muove lungo la barra di caricamento mostrando graficamente la propria posizione in coda. Una sorta di sala d'aspetto, come alle Poste, molti si sono dovuti accontentare del Pit 3, anche perchè non sono stati messi in vendita tutti i ticket quest'oggi. Scatta così la polemica per la gestione delle vendite con i fans di Vasco che accusano: 'Chi arriva dopo può avere posti migliori'. Ad ora non è stata ancora definita la capienza del ModenaPark, si stimano circa duecentomila spettatori. Tanti i biglietti finiti su Viagogo, nonostante la diffida e la minaccia di querela da parte della Siae con i tagliandi che si aggirano dai novanta ai cinquecento euro.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI: IL MESSAGGIO SOCIAL (OGGI, 27 GENNAIO) - Sono cominciate oggi, venerdì 27 gennaio 2017, le prevendite dei biglietti per l’evento Modena Park 2017 di Vasco Rossi, che prenderà il via il prossimo 1 luglio presso il Parco Ferrari: alle 1o.00 ‘i cancelli’ delle vendita libera si sono aperti, in quell’ottica di trasparenza ribadita anche in un messaggio apparso sulla pagina Facebook ufficiale del Blasco. “… Teniamo a ricordare che siamo dalla parte della trasparenza, quello che vogliamo contrastare in maniera ferma e decisa è il bagarinaggio industriale, che va contro l’artista ed il suo pubblico. Lo scambio tra provati” si legge “invece, non si può evitare perché, allo stato dei fatti, è consentito…. Per garantire a tutti l’accesso ai PIT del parco, ogni transazione potrà contenere: fino a due biglietti di PIT1 oppure fino a due biglietti di PIT2, i biglietti di PIT3 fino al raggiungimento della quota massima di 6 biglietti”. Indicazioni chiarissime: i fan dell’artista saranno certamente soddisfatti. Clicca qui per leggere il post pubblicato sulla pagina Facebook di Vasco Rossi.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI: 33 MILA BIGLIETTI VENDUTI AL FAN CLUB (OGGI, 27 GENNAIO) - Dalle 10 di questa mattina si è aperta ufficialmente la vendita di ModenaPark 2017, il concerto evento di Vasco Rossi sul circuito VivaTicket. Dal 24, invece, era stata aperta la prevendita per gli iscritti del Blasco Fan Club e nelle prime quarantotto ore sono stati venduti 33.112 biglietti, una media di 1,8 ticket a utente. "Tutto è filato liscio" si legge nel comunicato di VivaTicket per quanto riguarda la prevendita riferita ai fans di Vasco Rossi, da questa mattina invece la vendita è aperta a tutti e bisognerà attendere qualche ora prima di conoscere se il concerto sarà sold out entro questa sera stessa. Da ricordare che si possono acquistare fino a sei biglietti alla volta e per garantire a tutti l'accesso al 'pit' ogni transazione potrà contenere fino a due biglietti per le tre zone vicine al palco, i bambini invece entreranno gratis al ModenaPark fino al quarto anno d'età. Si attendono quindi i numeri della vendita libera, si prevede ovviamente il sold out per questo concerto evento del rocker di Zocca.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI: LA SIAE CONTRO VIAGOGO (OGGI, 27 GENNAIO) - Sono iniziate le vendite dei biglietti in prevendita di ModenaPark 2017 di Vasco Rossi: il via era fissato per le 10.00 della mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio 2017, sul sito di Vivaticket. Nel frattempo, la SIAE ha fatto presente con una nota ufficiale disponibile sul sito : “in merito al fenomeno di secondari ticketing… oggi presenta una denuncia querela contro Viagogo che - nonostante la lettera di diffida formale inviata il 19 gennaio scorso - continua a mettere a disposizione e vendere biglietti non ancora disponibili per l’evento ‘Vasco Modena… Modena Park’ del 1° luglio 2017. La Società Italiana degli Autori ed Editori invita i consumatori a non comprare i biglietti sul mercato secondario e ricorda che i ticket per l’evento di Vasco dell’1 luglio saranno disponibili sul circuito ufficiale di Vivaticjet con la policy di vendita concordata tra l’organizzatore, Vivaticket e SIAE”. La lotta al bagarinaggio e al fenomeno di secondari ticket continua…

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017, PREVENDITE MODENA PARK, DA OGGI POSSIBILE ACQUISTARLI (OGGI, 27 GENNAIO) - Buone notizie in arrivo per i fan di Vasco Rossi: a partire da oggi, venerdì 27 gennaio 2017, saranno disponibili le prevendite per il Modena Park 2017, la data che il rocker di Zocca terrà il prossimo 1 luglio 2017 nell’omonima città, presso il Parco Ferrari, in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Moltissimi si affretteranno per aggiudicarsi uno dei biglietti messi a disposizione dall’artista sul sito di Vivaticket a partire dalle 10.00: dopo le varie diatribe relative al secondary ticketing - che hanno fatto parecchio discutere nei mesi passati (basti pensare a quello che è successo per il concerto dei Colplay o degli U2), l’artista ha deciso di cambiare strategia e di cercare di combattere il tanto fastidioso fenomeno del bagarinaggio, abbandonando anche il circuito di TicketOne. Diverse le tipologie di biglietti disponibili per il Modena Park 2017 di Vasco Rossi: si parte dal Pit3, disponibile a 50 euro, per arrivare al Pit2 (65 euro) e al Pit1 con 75 euro. A tutti i prezzi dei biglietti va applicato il 12.5% di prevendita e il 4% di commissioni: da non dimenticare, inoltre, i costi di spedizione, che variano da paese in paese e saranno pari a 9.49 euro per quanto riguarda l’Italia. I bambini al di sotto dei 4 anni, infine, potranno gustarsi lo show gratuitamente. Ancora qualche minuto e finalmente gli appassionati della musica di Vasco Rossi potranno aggiudicarsi il posto tanto ambito…

© Riproduzione Riservata.