BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017 / Concerto Modena Park, VivaTicket, ancora acquisti: e si riaccende la sfida con Ligabue...

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: CONCERTO MODENA PARK, ACQUISTI SU VIVATICKET. SI RIACCENDE LA SFIDA CON LIGABUE... (OGGI, 28 GENNAIO) –L'inizio della prevendita dei biglietti per il Modena Park Tour 2017, l'evento del primo di luglio in cui Vasco Rossi celebrerà i suoi 40 anni, ha fatto salire la febbre dei fan del rocker di Zocca, disposti a tutto pur di accaparrarsi un tagliando per il concerto. Ma è stato lo stesso Blasco, viste le tensioni emerse in queste ore, a scegliere di intervenire sulla sua pagina Facebook tramite un messaggio del suo staff, all'interno del quale ha invitato tutti alla calma. Quel che è certo è che tra i fan di Vasco Rossi c'è sempre chi è pronto a festeggiare mettendo in mostra una sorta di spirito "campanilistico". A cosa ci riferiamo? Basta leggere i commenti sotto il post di cui vi abbiamo dato conto, dove un fan del Blasco scrive:" Qualcuno procuri.. urgentemente.. antidepressivi per un certo #LIGABUE". Insomma, le recenti dichiarazioni dei due cantanti, che si sono espressi reciproca stima, non sono bastate a sedare gli animi delle rispettive tifoserie...

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: CONCERTO MODENA PARK, ACQUISTI SU VIVATICKET. RECORD EUROPEO E FAN IN DELIRIO SUI SOCIAL (OGGI, 28 GENNAIO) – Il 1 luglio 2017 al Modena Park, va in scena quello che si preannuncia un vero e proprio concerto evento. Il rocker emiliano Vasco Rossi è pronto a salire sul palco per festeggiare i propri 40 anni di carriera in uno show musicale che si preannuncia entusiasmante durante il quale verranno riproposti tutti i suoi più grandi successi con l’aggiunta degli ultimi pezzi. Un evento che ha catalizzato l’attenzione dei fan che hanno letteralmente preso d’assalto tutti i punti vendita (virtuali e fisici) alla ricerca di un biglietto. Una caccia che ha dato vita ad un nuovo record europeo con 180 mila ticket venduti in sole 24 ore. In attesa dell’evento, i fan sui social manifestano la loro soddisfazione per essere riusciti nell’impresa di acquistare il tagliando: “Si si tutti a #ModenaPark non vedo l’ora, in attesa che mi arrivi il biglietto a casa “, “Vacanze estive al mare? Ma no io me ne vado a Imola a mangiare lasagne e a festeggiare i 40 anni di Vasco #ModenaPark” e c’è anche chi non è ancora riuscito nell’impresa: “I primi due lotti sono finti. Punto ai prossimi… Vasco cosa mi fai penare!!”.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: CONCERTO MODENA PARK, ACQUISTI SU VIVATICKET. NE RESTANO MENO DI 20MILA PER LE PROSSIME VENDITE (OGGI, 28 GENNAIO) - Record per Vasco Rossi, che nel primo giorno di vendita al pubblico dei biglietti per il concerto del primo luglio ha visto volare via ben 180mila tagliandi. Record italiano, perché il dato fatto registrare per la "festa" al Modena Park dei 40 anni di carriera di Vasco Rossi supera quello registrato da Ligabue nel 2005. Per il concerto di Campovolo furono acquistati 165.264 biglietti in un solo giorno. Non ci sono paragoni, invece, con le star internazionali, che vendono milioni di tagliandi in 24 ore, ma si tratta di una cifra considerevole per il nostro Paese. Secondo Vasco Rossi è stato polverizzato il record europeo: ha usato proprio queste parole nel suo tweet (clicca qui per visualizzarlo). La popolarità del rocker emiliano è evidentemente intatta: passano gli anni, ma non la passione per la sua musica, punto di riferimento per diverse generazioni. Restano, dunque, meno di 20mila biglietti a disposizione per le prossime vendite: il tutto esaurito verrà raggiunto con le 200mila presenze.

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: CONCERTO MODENA PARK, ACQUISTI SU VIVATICKET. IL ROCKER "COMMOSSO" (OGGI, 28 GENNAIO) - Sorprendenti i numeri fatti registrare dalle vendite dei biglietti per il concertone di Vasco Rossi al Modena Park il primo luglio: in pochissimo tempo sono stati acquistati i tagliandi per il grande ritrovo del rocker emiliano. La sua popolarità non sorprende, ma in ogni caso Vasco Rossi ha commentato con entusiasmo la risposta del suo pubblico: «Travolti e commossi dall'entusiastica accoglienza per Modena Park, ringraziamo e vi chiediamo di stare calmi c'è un po' di coda al ...botteghino!!! Sono stati acquistati 180.000 biglietti dopo il primo giorno di prevendita!» è il messaggio che compare sulla pagina Facebook del rocker, il quale ha annunciato che nuovi lotti di biglietti verranno messi in vendita nei prossimi giorni per scoraggiare le speculazioni. Inoltre, Vasco Rossi ha ribadito ai suoi fan di acquistare i biglietti nelle rivendite autorizzate di VivaTicket, no su altri siti. Clicca qui per il post sulla pagina Facebook di Vasco Rossi.

