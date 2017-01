GEOFF NICHOLLS / Morto il tastierista dei Black Sabbath: l'annuncio di Tony Iommi (Oggi, 28 gennaio 2017)

GEOFF NICHOLLS È MORTO: L'ANNUNCIO DATO DAL CHITARRISTA DEI BLACK SABBATH (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Il tastierista dei Black Sabbath Geoff Nicholls è morto oggi in seguito a una malattia. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato su Facebook dal chitarrista della band Tony Iommi che ha fatto sapere che Geoff Nicholls è morto per un cancro ai polmoni. "E' stato un vero amico per me e mi ha sostenuto per quasi 40 anni", ha scritto Iommi, aggiungendo: "Mi mancherà teneramente e vivrà nel mio cuore fino a quando ci incontreremo di nuovo. Riposa in pace mio caro amico. Tony". Geoff Nicholls era nato il 29 febbraio 1948: avrebbe quindi compiuto 69 anni il prossimo mese. E' stato un tastierista e chitarrista: è conosciuto per la sua lunga militanza nei Black Sabbath, a partire dagli anni ottanta fino agli inizi del 2000. Era entrato nella band alla fine degli anni '60, prima come secondo chitarrista poi in sostituzione di Geezer Butler al basso. Nel 1979 Geoff Nicholls si unì stabilmente ai Black Sabbath che lo avevano contattato dopo l'abbandono di Ozzy Osbourne. Si spostò in seguito alle tastiere, suonando però in alcune occasioni la chitarra o il basso. Il primo album di Geoff Nicholls con i Black Sabbath fu Heaven and Hell. (Clicca qui per leggere il post)

