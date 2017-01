Justin Bieber / Farà la fine di Michael Jackson? Le parole della figlia Paris (oggi, 28 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, FARÀ LA FINE DI MICHAEL JACKSON? LE PAROLE DI PARIS (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Paris Jackson è una delle migliori amiche di Justin Bieber e recentemente la ragazza si è detta molto preoccupata per la salute della popstar canadese. Le sue parole non hanno fatto ben sperare sul suo status e, anzi, hanno aperto su di lui un presagio non proprio positivo, che assimila un po' la sua situazione a quella del padre Michael Jackson, scomparso nel 2009 a causa di un uso eccessivo di farmaci. "Sono stata ad un suo concerto mesi fa e l'ho visto davvero stanco. Quando ho guardato il mio biglietto mi sono accorta che il tour era stato organizzato dalla AEG Live, la stessa agenzia che si occupava dei concerti di mio padre, concerti che l'hanno portato all'esaurimento. Non riusciva neanche a dormire!", ha detto Paris Jackson parlando di Justin Bieber al magazine Rolling Stones. Parole gravi, che porterebbero i Beliebers a pensare che la popstar canadese potrebbe avere un esaurimento nervoso da un momento all'altro.

JUSTIN BIEBER, FARÀ LA FINE DI MICHAEL JACKSON? LO STRESS DEL CANTANTE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Justin Bieber non ha vissuto un periodo molto rilassato negli ultimi tempi, dato che il Purpose Tour gli ha prosciugato numerose energie. Il cantante canadese è stato visto più volte stressato e agitato, tanto che se l'è presa molto di frequente con fotografi e fan che provavano a stabilire un contatto con lui. Sono molte le persone che hanno pensato che Justin Bieber non stesse proprio benissimo negli ultimi tempi e che era vicino a un esaurimento nervoso. L'ex fidanzato di Selena Gomez però, ha deciso di prendersi una pausa dopo il Purpose Tour, quindi è probabile che nei prossimi mesi riesca a essere più calmo e a sfogare un po' di ansia e stress. Anche se si sa, Justin Bieber non è uno che riesce a rimanere tranquillo per troppo tempo, anche a causa del suo carattere inquieto e irascibile che lo porta spesso ad assumere comportamenti poco carini nei confronti di chi lo circonda.

© Riproduzione Riservata.