Skunk Anansie a Milano / Anarchytecture Tour, ritorno in grande stile per la band di Brixton (oggi, 28 gennaio 2017)

SKUNK ANANSIE A MILANO: ANARCHYTECTURE TOUR, STASERA AL FORUM DI ASSAGO (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Tornano gli Skunk Anansie in Italia, e questa volta non per condurre X Factor, ma per regalare agli amanti della loro musica una nuova ondata di concerti: ha preso il via, infatti, l'Anarchytecture Tour, con una serie di date volte a presentare il loro ultimo album, Vision. La band si è presa per qualche tempo un periodo di pausa, ma adesso è pronta a tornare e presentare al pubblico le nuove sonorità di Vision, per un tour che promette di registrare il tutto esaurito. Ovviamente sia i testi sia i video tratti da Vision sono come al solito molto particolari e, in pieno stile Skunk Anansie, hanno tratti a volti cupi e lugubri. Come Victim, prima videoclip estratta da Vision, che narra del tema della vendetta e proietta una rappresentazione di tutta una serie di scenari possibili immaginati dall'uomo per vendicarsi. Gli Skunk Anansie suoneranno a Milano al Mediolanum Forum di Assago questa sera: il concerto è il secondo dell'Anarchytecture Tour. I biglietti costano 40,25 euro.

SKUNK ANANSIE A MILANO: ANARCHYTECTURE TOUR, STASERA AL FORUM DI ASSAGO. LA CARRIERA (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Nati a Brixton, gli Skunk Anansie sono uno dei gruppi rock che più hanno lasciato il segno nella storia della musica (che continuano ancora a influenzare). Il loro nome è ispirato a quello di un ragno dei racconti popolari africani, a cui è stato aggiunto il termine Skunk davanti per renderlo più temibile all'orecchio: la loro è un mix di sonorità che va dal rock al punk, dal blues all'heavy metal. I loro testi sono sempre stati molto politicizzati (tanto che si sono sempre definiti con orgoglio "neri e femministi"). A un certo punto si sono sciolti e tutti i membri del gruppo hanno intrapreso delle carriere da solisti per qualche anno fino a riunirsi e a suonare ancora insieme a ridosso del 2010: gli Skunk Anansie hanno deciso di rimettersi a produrre album musicali e il concerto di questa sera al Mediolanum Furum di Assago ne è il risultato. Gli Skunk Anansie sono definitivamente tornati ed è probabile che abbiano deciso di dominare le scene ancora per un bel po'.

