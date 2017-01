EMMA MARRONE, LA CANTANTE OSPITE DI MARIA DE FILIPPI CONQUISTA ED EMOZIONA I FAN (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - La presenza di Emma Marrone a C’è posta per te ha davvero entusiasmato i fans della salentina, che non hanno potuto risparmiare commenti carichi di entusiasmo sui social network. “Che belle emozioni” ha ammesso Emma, condividendo uno scatto di scena, e molti hanno aggiunto: “Ieri sei stata bravissima”, “Sei stata magnificamente brava e vera ciao @real_brown TVB simpaticissima”, “Complimenti tesoro, riesci ad essere sempre te stessa anche in situazioni così forti, ma in fondo sappiamo benissimo chi sei, altrimenti non ti avremmo mai seguita e invece le persone che fanno parte di questa Big family aumentano sempre di più. sei l’orgoglio che non ha fine” ancora “Sei un persona speciale amore”, “Bellissima”, “Bravissima sei stata semplicemente bravissima”. Emma Marrone, dunque, oltre ad essersi commossa all’interno dello studio di C’è posta per te, ha anche toccato i cuori dei suoi fans: clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale e leggere tutti i commenti.

EMMA MARRONE, FLIRT CON ERMAL META? (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Emma Marrone ha un flirt con Ermal Meta? Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci di una presunta relazione tra la cantante salentina e l'artista che concorrerà al festival di Sanremo 2017 insieme alla sua migliore amica Elodie. A riferire questa love story (ovviamente non confermata) è Dagospia, che scrive in modo certo: "C'è chi dice ci sia una grande simpatia tra il cantante Ermal Meta, tra poco in concorso al Festival di Sanremo con la canzone Vietato Morire, e la collega Emma Marrone. I due avrebbero molte affinità elettive, soprattutto musicali". A mettere benzina sul fuoco ci pensa poi il sito di Radio 105, che dice addirittura che se ci fosse sul serio una love story tra Emma Marrone ed Ermal Meta questa potrebbe essere messa in crisi da Elodie Di Patrizi, ossia la migliore amica di Emma Marrone, con la quale sta andando anche a vivere insieme. Ma siamo sicuri che sia vero?

EMMA MARRONE, LE STORIE FINITE MALE DELLA CANTANTE (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è famosa per le sue storie finite male e per i suoi ex che dopo di lei hanno trovato il grande amore: è successo con Stefano Di Martino, che si è poi addirittura sposato con Belen Rodriguez, e con Marco Bocci, che si è poi sposato con Laura Chiatti. Questa sfortuna in amore le ha sempre attirato le simpatie di tutti tanto che Gianmarco Valenza, ex ragazzo di Aurora Betti, l'ha taggata in un commento su Instagram parlando della loro sfortuna in amore (la sua ex ragazza è incinta): "@real_brown fidanziamoci è l'unica soluzione. Ragazze creiamo una petizione". Insomma, non è sicuramente piacevole per Emma Marrone avere questo passato amoroso così ingombrante e sfortunato, ma almeno c'è qualcuno che ci ride su! E chissà se accetta di vedersi con Gianmarco Valenza, che comunque sembra apprezzarla molto come persona e come cantante. Certo, tutto dipende se è fidanzata davvero con Ermal Meta...

