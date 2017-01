FEDEZ VS GUÉ PEQUENO E MARRACASH, VIDEO PARODIA DI PIO E AMEDEO. NUOVO ATTACCO SOCIAL (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Non è ancora finita: prosegue la "guerra" tra Fedez, J-Ax, Marracash e Gué Pequeno. Dopo il botta e risposta di qualche giorno fa, su cui tra l'altro i comici pugliesi Pio e Amedeo hanno realizzato una parodia esilarante (clicca qui per il video), Marracash e Gue Pequeno sono tornati all'attacco. I rapper hanno "sbugiardato" sui social network il collega, che recentemente si è vantato dei record dell'album "Comunisti col Rolex". Trionfalistici i toni utilizzati da Fedez, perché l'album ha debuttato al primo posto in classifica e tutti i brani sono entrati nella classifica dei singoli più venduti. A Marracash e Gué Pequeno non è andato giù il fatto che il cantante abbia specificato che ciò «non era mai successo prima». Su Instagram dunque, il commento sull'ultimo lavoro discografico pubblicato a quattro mani con J-Ax: «Mi segnalano che Pinocchio ha colpito ancora. Caro Flipper, ci spiace sbugiardarti continuamente ma non è vero che "non era mai successo prima". Prima di te è successo eccome, prima con "Santeria" e poi con "Sfera Ebbasta". Basta con le bugie, Pinocchio!». Clicca qui per la foto del post di Gué Pequeno, pubblicata anche da Marracash.

FEDEZ NEWS: CON J-AX A BRESCIA, TREMILA PERSONE AD ACCOGLIERLI (OGGI, 29 GENNAIO 2017) - Non erano meno di tremila le persone che hanno riempito il centro commerciale Leone di Lonato, in provincia di Brescia, per incontrare Fedez e J-Ax. Ore di attesa e code per la folla di giovanissime, ma per fortuna i due artisti, che hanno pubblicato il nuovo album "Comunisti col Rolex" sono arrivati in anticipo: alle 16 erano già pronti per scatti e autografi. Non è mancato, però, chi non ha gradito i tempi risicatissimi legati alle numerose presenze. Entusiasmo tra i fan e per i due artisti: «L'album è numero uno in classifica e abbiamo 16 canzoni nella classifica singoli.. Non mi abituerò mai, grazie davvero, è tutta colpa vostra» ha scritto J-Ax su Instagram (clicca qui per visualizzare il post). Sul profilo di Fedez, invece, si trovano anche foto del rapper in compagnia di Chiara Ferragni: il cantante sente la mancanza della fidanzata e non lo nasconde. «Miss u raviolo» scrive, infatti, Fedez.

© Riproduzione Riservata.