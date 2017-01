BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017 / Concerto Modena Park, VivaTicket, ancora acquisti: e il biglietto n°1 è della barista di Ligabue...

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: CONCERTO MODENA PARK, ACQUISTI SU VIVATICKET. 180MILA TAGLIANDI VENDUTI, MA I FAN PROTESTANO...(OGGI, 30 GENNAIO) –Centottantamila biglietti venduti finora per il Modena Park 2017 del primo di luglio, l'evento in cui Vasco Rossi celebrerà i suoi 40 anni di carriera. Un evento imperdibile per ogni fan che si rispetti del Blasco, che ha portato gli organizzatori a promettere la messa in vendita di almeno altri 20mila tagliandi sulla piattaforma Vivaticket. Sul profilo Facebook del rocker di Zocca, però, sono i suoi stessi supporters a lamentarsi per com'è stata gestita l'organizzazione del concerto al parco Enzo Ferrari. Un utente a tal proposito riporta alla memoria uno dei concerti storici di Vasco, quello di Imola del 1998:"Speravo fosse organizzato come Imola e cioè tutti insieme e nessuna divisione pit 1 Pit 2 pit 3 Gold,tribune etc....etc.". Un altro internauta però replica:"Ma chi se ne frega in quale pit ci tocca..... l'importante è esserci...... e io sono strafelice del mio pit 3 dopo anni di gold....". Alla fine c'è anche chi non potrà recarsi a Modena, e per questo suggerisce:"Vasco, perché non ti superi.... tu che puoi tutto.... fai in modo che chi è impossibilitato a raggiungerti possa vivere quasi le stesse emozioni del tuo concerto in televisione... sono sicuro che ci penserai.... sei un grande".

BIGLIETTI VASCO ROSSI 2017: CONCERTO MODENA PARK, ACQUISTI SU VIVATICKET. IL TAGLIANDO NUMERO 1 ALLA BARISTA DI LIGABUE...(OGGI, 30 GENNAIO) –Per il concerto di Vasco Rossi al Modena Park 2017 sono stati già venduti 180mila biglietti: un record che ha frantumato in pochi giorni quello precedente di Luciano Ligabue, che nel 2005 a Campovolo riuscì a radunare 170mila persone. Ed è quanto meno curioso che il primo tagliando dell'evento che celebrerà i 40 anni di carriera del Blasco, che avrà luogo al parco Enzo Ferrari il prossimo 1 luglio, sia andato alla barista che ogni mattina serve il caffè a Luciano Ligabue. A raccontare il paradosso è stata La Gazzetta di Reggio, che ha intervistato la fan in questione, Alice Pascoli:"Non ci posso credere, che cosa magnifica. Sembra quasi una favola perché io e Vasco sembriamo legati a doppio filo. Per Vasco ho fatto la mia prima pazzia. A 16 anni sono scappata di casa per andare da sola al concerto di Bologna". Poi ecco arrivare il riferimento a Ligabue, e alla presunta rivalità tra il rocker di Zocca e quello di Correggio:"Lo confesso, Ligabue viene nel nostro bar quasi ogni mattina. È una persona molto normale, affabile; figuratevi che si è anche sparsa la voce che passa di qua e capitano spesso dei fan a cercarlo. E noi dobbiamo tenere un po’ nascosta la nostra passione per Vasco proprio per evitare incomprensioni. Sapete cosa dico? Che secondo me tutta questa rivalità non esiste tra i due cantanti, hanno cose più importanti a cui pensare, ma il Blasco è il Blasco".

© Riproduzione Riservata.