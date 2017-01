Calendario Concerti / Marracash, Ligabue, Arisa e molti altri (dal 30 gennaio al 5 febbraio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 30 GENNAIO AL 5 FEBBRAIO 2017: MARRACASH , LIGABUE, ARISA - Chi saranno i protagonisti della settimana musicale che andrà da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio 2017? Diversi artisti italiani e stranieri sono pronti a mettersi in mostra sui palchi principali dello Stivale, proponendo la loro musica di primissima categoria. Partiamo subito da una metal band statunitense che sicuramente vivrà una settimana di puro spettacolo. Stiamo parlando degli intramontabili Dream Theater, che porteranno in giro per l'Italia il loro fortunato tour dell'album Image, Words & Beyond. Si partirà lunedì 30 e martedì 31 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e la sette giorni andrà avanti mercoledì 1° febbraio al Gran Teatro Geox di Padova e il sabato 4 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Ancora spazio a ritmi internazionali con i Flaming Lips. Gli statunitensi porteranno in giro la loro psichedelia e si esibiranno lunedì 30 gennaio al teatro Alcatraz di Milano. Sarà un'occasione imperdibile per scoprire il loro ultimo disco, intitolato Oczy Mlody.

Nel frattempo, il cantautore e paroliere romano Amedeo Minghi porterà avanti il suo tour 2017, atteso da un gran numero di fedelissimi. L'appuntamento sarà per martedì 31 al Teatro Nuovo di Milano, con la riproposizione dei più grandi successi di una carriera infinita. Tanto rap in giro per l'Italia grazie ai testi dissacranti di Marracash. L'esponente della crew Dogo Gang vivrà un periodo davvero molto intenso. Reduce dalla collaborazione con Gué Pequeno, si esibirà anche da solista martedì 31 e mercoledì 1 all'Alcatraz di Milano, venerdì 3 al Pala Phenomenon di Fontaneto d'Agogna (Novara) e sabato 4 al Vox Club di Nonantola (Novara). Altri eventi da non perdere saranno quelli che avranno come autentico mattatore il rocker di Correggio Ligabue, sempre pronto ad appassionare il pubblico con la sua musica intramontabile. Il tour nei palasport andrà avanti giovedì 1° febbraio al Pala Arrex di Jesolo (Venezia) e il 3 e il 4 al Palalottomatica di Roma. Tre date tutte da seguire, così come vanno seguiti i concerti di Arisa, ovviamente per chi è suo fan. Proseguirà il suo fortunato Voce Tour 2017, che tanto ha mietuto successi nel corso della scorsa estate. Giovedì 2 sarà di scena all'OBIHall di Firenze, il 3 al Teatro Duse di Bologna e il 4 all'Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli di Roma.

Venerdì 3 sarà anche il giorno dei Marlene Kuntz. La band alternative rock italiana sta celebrando il suo secondo disco, Il Vile, ormai risalente a vent'anni fa. Appuntamento alla Zona Roveri di Bologna, anche se l'ingresso sarà riservato ai soli soci UISP e ARCI. Tanta musica d'autore italiana grazie al romano Niccolò Fabi. Quest'ultimo porterà avanti la sua tournée nei teatri nostrani e canterà venerdì 3 al Creberg Teatro Bergamo di Bergamo e sabato 4 al Teatro Civico di La Spezia. Anche Patty Pravo sarà tra i protagonisti di una settimana davvero da urlo. Il suo Eccomi Tour 2017 prosegue con grandi soddisfazioni per un'artista che non ha alcuna intenzione di privarci della sua buona musica. Per vederla, bisognerà recarsi venerdì 3 febbraio presso il Teatro Coccia di Novara. Infine, la settimana si concluderà con un'interessante esibizione del cantautore di Sassuolo Nek. L'artista porterà avanti il suo Unici Tour 2017 e darà vita ad un'imperdibile performance all'Orion di Ciampino (Roma).

