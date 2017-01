EMMA MARRONE/ News: ricordi importanti e un pizzico di nostalgia tolgono il sorriso, foto (oggi, 30 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: I RICORDI IMPORTANTI PER LA CANTANTE SALENTINA, FOTO (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Emma Marrone si è lasciata andare ai ricordi: proprio ieri la cantante salentina, dopo aver emozionato tutti ospite nel salotto di C’è posta per te, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale uno scatto in cui la si vede qualche anno fa al fianco di Fausto Donato della Universal. “I ricordi sono importanti grazie @faustodonato r’n’r” è stato il commento aggiunto dall’artista, colta da un pizzico di nostalgia o forse di pura consapevolezza. Anche questa volta, i followers, non si sono tirati indietro: “eri ancora un adorabile pulcino..” ha ammesso un utente, per poi aggiungere “e adesso sei diventata prima di tutto una grande donna nel vero senso della parola, con principi sani, profondi e una grande artista che dimostra di amare e rispettare il proprio lavoro fino nel profondo del cuore, brava Emma sei l’orgoglio di tutti noi!”. Il post, nel giro di qualche ora, ha raggiunto e superato i 29mila like, riempiendosi di incoraggiamenti e complimenti: clicca qui per vederlo direttamente dalla pagina social ufficiale di Emma Marrone.

