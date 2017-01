MUSICA CONTEMPORANEA / Le composizioni istantanee di Mariotti e Morelli conquistano Poschiavo e Tirano

Due serate a Tirano e Poschiavo - affollate e applaudite - per cominciare bene il 2017 all'insegna della musica d'autore, oltre i nomi e i generi più noti. Musica da camera contemporanea e "composizioni istantanee": Il "linguaggio" di Mario Mariotti e Elia Moretti porta avanti "una ricerca che crediamo si possa definire musica contemporanea. Il nostro duo è nato da tromba, flicorno tromba piccola, percussioni, vlbrafono e batterla. Un'intonazione, che pur non essendo scontata, ritrova le proprie radici nella musica del rlnascimento", hanno raccontato i due musicisti al periodico "Valbernina". "L'indaglne sull'essenzialita` strumentale d ha permesso di aderire a un determinato materiale sonoro e di sviluppare una raffinata ricerca sul timbro, parametro sonoro spesso poco considerato nella musica occidentale".

Mariotti, specializzato nel linguaggio musicale contemporaneo, si è diplomato con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Trento, ha ottenuto il Master cf Advanced Studies al Conservatorio di Lugano con Gabriele Cassone e ha collaborato oon l'Ensemble Sentieri Selvaggi di Milano, il FontanaMlx Ensemble di Bologna e la Biennale Musica di Venezia. Ha partecipato a registrazioni discografiche delle musiche di Karthelnz Stockhausen, Flavio Testi, Bruno Maderna, Gabrio Tagllettl e Gianni Mimmo.

Morelli si è dedicato all'lnterdisciplinarietà fra musica e arti performative. Diplomato in percussioni al Conservatorio Nicollnl di Piacenza con Stefano Bagnoli e Umberto Petrin, dal 2007 collabora con diverse compagnie teatrali in Italia e all'estero. Attualmente e` impegnato nella nuova produzione della Compagnia Divadio Continuo in Republica ceca. Scrive per la rivista italiana Musica Jazz.

Come vi siete conosciuti e come avete deciso di lavorare insieme?

Ci siamo incontrati nel 2011, entrambi di un progetto orchestrale diretto da Paolo Damiani a prodotto da Cremona Mondo Musica. l'importante fiera di strumenti musicali. L'elemento che ci interessava magglormente era la combinazione di musica scritta e improvvisazione. oltre che il slncretismo estetico. Non sara` stato un caso che nello stesso periodo entrambi partecipassimo anche al laboratori con il violoncellista Trlstan Honsinger a il sassofonista Rob Brown. Cosi` abbiamo preso la decisione di formare un ensamble da camera in grado di mescolare linguaggi, sia che provenissero dagli Stati Uniti, dall'Europa del nord, dal Mediterraneo.