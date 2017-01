ONE DIRECTION / News: Louis Tomlinson svela quando ci sarà la reunion della band ma la sua risposta delude i fan (oggi, 30 gennaio 2017)

ONE DIRECTION, NEWS: PRESTO UNA REUNION DELLA BAND? (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - C'è ancora speranza di vedere cantare insieme il gruppo degli One Direction? Il pubblico ed i sostenitori si stanno chiedendo da ormai molto tempo se ciò potrà finalmente accadere ma, le ultime news non rivelano nulla di buono all'orizzonte. L'attesissima reunion della band sembra ancora molto lontana e così, ogni occasione è buona per scoprire nuovi retroscena in merito tramite informazioni e dichiarazioni degli ex componenti del gruppo. Louis Tomlinson si è lasciato scappare di recente qualche informazione davvero interessante. Scopriamo a seguire cosa ha dichiarato l'ex cantante del gruppo che, come ben sapete, prosegue gloriosamente la carriera da solista e, proprio di recente, si è esibito sulle note Just Hold On accompagnato da Steve Aoki alla tastiera, lasciando il pubblico senza parole per la bravura e la bellezza dell'evento. Successivamente, Louis ha dovuto affrontare la classica domanda di rito: “Quando vedremo una riunione degli One Direction?”, la risposta è arrivata immediatamente ma forse, le parole del cantante lasceranno deluse le fan della band. “C’è tempo per questo” – ha spiegato l’ex degli One Direction – “Tutti fanno sempre questa domanda: se sta per avvenire un ricongiungimento. Nessuno lo sa!". Secondo quanto riporta l'HollywoodLife, si sarebbe sollevato in sala un boato di dissenso da parte dei fan delusi per la risposta e così, il cantante ha proseguito: “Credo che siamo tutti in un periodo un po’ così. Ci stiamo godendo un po’ di tempo per noi stessi, per esplorare il nostro mondo. È così bello!”. Senza ombra di dubbio, i nuovi progetti lavorativi degli One Direction sono belli quanto emozionanti, specie per tutti gli estimatori che li conoscono e stimano proprio dagli esordi. Da quanto la band ha deciso di dividersi, le carriere dei componenti sono comunque andate avanti tra soddisfazioni e successi e così, Liam Payne ha da poco cominciato la sua carriera da solista e presto diventerà papà per la prima volta di Cheryl Cole. Anche Niall Horan ha intrapreso la carriera da solista così come Louis Tomlinson alla prese anche con un tragico lutto familiare e la morte della mamma. Harry Styles invece ha tentato la carriera cinematografica e presto sarà il protagonista di Dundirk.

© Riproduzione Riservata.