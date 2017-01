SANREMO 2017/ Le 20 canzoni che hanno fatto grande il Festival (prima parte)

E anche quest'anno è già tempo di Sanremo. Come una maledizione o come una profezia (sarà una citazione, ma ci può stare....), l'eterno Festival sta per arrivare nelle case, sulle tivù, nelle autoradio, nelle compilation, su Spotify e su ogni device che ci possiamo permettere.

Non importa che ci sia Carlo Conti o Pippo Baudo, Monica Bellucci o Belen, che la manifestazione sia sempre meno canzonettara e sempre di più un contenitore televisivo, rimane infatti un dato: da Sanremo non si scappa. La sua è una funzione ormai scultorea e nello scorrere dell'anno solare assume lo status di punto invariabilmente fisso, di appuntamento percepito come tragicamente inevitabile, simile un po' alla dichiarazione dei redditi ed al discorso di fine anno dell'inquilino del Quirinale.

Eppure, nonostante questo suo ingrigire inossidabile, il Festival dal 1951 permette all'Italia intera di ascoltare, di farsi influenzare e spesso di specchiarsi in una parata di canzoni e cantanti che – indifferentemente dal loro autentico valore – interpretano o generano un gusto e uno stile, a volte creando un mito, altre volte avviando una via seguita poi da molti.

Abbiamo provato dunque a identificare una mini-classifica di venti canzoni inconsapevolmente eterne, melodie che possono anche non aver vinto all'Ariston, ma che hanno comunque lasciato un marchio nella storia della canzone italiana. Non si giudica qui la “bellezza”, quanto “l'influenza” di queste melodie: tra queste venti non c'è di certo tutto il meglio di Sanremo, ma forse qui c'è il marchio di fabbrica del Festival. Che dà in un certo senso ragione a chi dice che solo “Sanremo è Sanremo”. Alla faccia dei talent.



POSIZIONE NR. 20

2013 – L'Essenziale – Marco Mengoni

Qualcosa di buono dai talent

Forse l'unica canzone di autentico rilievo negli ultimi anni di Sanremo. La sua particolarità sta nel mix tra prodotto e personaggio: Mengoni pare uno dei pochi tra quelli usciti dai talent (che sono il vero format di lancio di personaggi musicali leggerei degli ultimi anni) ad avere davvero... “talento”. Che non è solo voce, ma è personalità, un po' di background e un briciolo di carisma pop. Altri cantanti, pur vincitori (Marco Carta, Valerio Scanu....) chi li ha visti più? La canzone funziona, il ritornello (inevitabile arma di distruzione di massa per ogni pretendente alla vittoria sanremese) pure.



POSIZIONE NR. 19

1990 - Vattene amore – Amedeo Minghi e Mietta

L'insuperabile tormentone

Il capolavoro dei tormentoni, l'inarrivabile poetica dell'amore zuccheroso rivestito di orchestrazione sinfonica. Gli altri leader del genere (da Toto Cutugno ad Al Bano) sbiadiscono. Quando Minghi e Mietta (arrivando terzi dietro a Pooh e Toto Cutugno in un'edizione che ha visto la partecipazione spettacolare di Ray Charles e Dee Dee Bridgewater) hanno intonato sul palco dell'Ariston l'inedita vocalizzazione di “ancora di chiamerò trottolino amoroso e du du da da da” non pensavano certo di passare alla storia. E invece....

POSIZIONE NR. 18

1991 – Spunta la luna dal monte - Tazenda e Pierangelo Bertoli

Il capolavoro del suono etnico

A Sanremo accade di tutto: anche che un trio sardo di profonda radice cultural-linguistica celebri - con il più politico dei cantautori italiani - un autentica lode etno-rock all'amore, al creato, al desiderio di dignità, ai “rifiutati”. Arrivano quinti, ma il duetto Bertoli-Parodi nel ritornello rimane un vertice imbattibile della canzone leggera, proprio negli anni in cui Fabrizio de André (Creuza de Mà) e Ivano Fossati (La pianta del tè) stavano esplorando le infinite vie della musica etnica mediterranea. Da sentire e risentire.

POSIZIONE NR. 17

1964 – Non ho l'età, Gigliola Cinquetti

Avanti i giovani