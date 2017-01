JUSTIN BIEBER / News: pausa di un anno per la popstar canadese (Oggi, 31 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER, NEWS: PAUSA DI UN ANNO PER LA POPSTAR CANADESE – Justin Bieber, dopo il grande successo ottenuto dall’album Purpose e dal relativo tour internazionale, starebbe pensando di prendersi un anno di pausa per ricaricare le pile. Ad annunciarlo è il Daily Star che cita una fonte vicina al cantante. “Justin sta registrando nuova musica a Los Angeles e poi ha in programma di andare a viaggio per un po'. Il suo' Purpose World Tour' è stato estenuante e Justin sta cercando un po' di pace. I fan possono aspettarsi nuova musica quest'anno, ma dopo settembre non aspettatevi di vedere Justin per un lungo periodo di tempo". Prima della pausa, però, Justin Bieber starebbe pensando di regalare qualcosa di speciale ai fans. L’intenzione della popstar canadese è quella di lanciare sul mercato nuovo materiale prima di uno stop necessario dopo un anno molto intenso dal punto di vista professionale. L’anno di pausa, però, servirà a Justin Bieber per trovare nuove idee in vista di un nuovo progetto discografico. La pausa, dunque, sarebbe necessaria per Justin Bieber prima di regalare nuove canzoni ai suoi fans.

