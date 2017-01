LIGABUE/ Influenza, rimandata la data zero di domani 1 febbraio a Jesolo

Ligabue è anche lui umano, dopotutto, e come milioni di altri italiani si è beccato pure lui l'influenza. La cosa però coinvolge anche i fan visto che la data zero del Made in Italy Tour prevista per domani 1 febbraio al Pala Arrex di Jesolo è stata annullata. Verrà recuperata il prossimo 26 aprile, i biglietti già acquistati rimangono validi. L'attesissimo tour inizierà dunque il 3 febbraio con il previsto concerto a Roma al PalaLottomatica. Tornando al concerto di Jesolo ecco le modalità per i biglietti: Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 10 febbraio 2017.

Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘ritiro sul luogo dell’evento‘, il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 10 febbraio 2017.

Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 10 febbraio 2017 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:

TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

br/>© Riproduzione Riservata.