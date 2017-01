EMMA MARRONE, NEWS: LA POLEMICA SUI SOCIAL PER LA PAROLA 'OBIETTIVO' (OGGI 4 GENNAIO 2017) - Emma Marrone si è resa protagonista sui social di una vera e propria polemica circa la parola 'obiettivo'. Tutto è partito da una foto postata su Instagram dalla cantante salentina che ritraeva alcuni pesi in palestra con la didascalia 'obbiettivi'. Biagio Antonacci ha deciso di commentare riprendendo un po' Emma in fase grammaticale scrivendo 'Brava, obiettivi' rimarcando forse quella doppia nel mezzo della parola. Marco Borriello scherzando ha scritto "scrivi allenamento la prossima volta" ma i fans si sono scagliati sia contro Antonacci che pare sia stato un po' troppo presuntuoso che con la stessa Emma per aver sbagliato la parola in questione. Qualche ora dopo la cantante salentina ha pubblicato una foto tratta dal dizionario italiano in cui c'è scritto che sono corrette entrambe le forme, sia con una sola B che con la doppia. Una vera e propria polemica su Instagram, con la didascalia 'Per dire...". La polemica verrà chiusa così? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI EMMA

