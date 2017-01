JUSTIN BIEBER, NEWS: TIZIANO FERRO CANTA 'LOVE YOURSELF', BOOM DI VISUALIZZAZIONI (OGGI 4 GENNAIO 2017) - Tiziano Ferro ha deciso di deliziare tutti i suoi fan con una cover di Justin Bieber. La canzone in questione è 'Love Yourself' un brano che nella scorsa estate è salito ai vertici della classifica nel nostro paese. Il video è stato pubblicato la vigilia di Natale direttamente dal cantante in casa propria ed ha raggiunto la bellezza di 2,3 milioni di visualizzazioni, 116 mila tra like e reazioni, 37 mila condivisioni e 11 mila commenti. 'Love yourself' è uno dei brano più famosi di Justin Bieber, un arrangiamento totalmente diverso dalle canzoni vecchie della popstar canadese ed ora gli utenti hanno anche la versione di Tiziano Ferro che è tanto piaciuta al popolo di internet. La pagina Facebook di Tiziano Ferro vanta 2.600.000 like, il cantante italiano ha deciso di regalare una cover di Justin Bieber proprio perchè quella canzone rispecchia il suo momento, considerando che in un'intervista recente e 'Vanity Fair' ha svelato di voler diventare padre.

