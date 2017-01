ONE DIRECTION, NEWS: L'EX DI LOUIS POSTA SUI SOCIAL UN VIDEO DEL FIGLIO (OGGI, 4 GENNAIO 2017) - L'ex di Louis Tomlinson, cantante degli One Direction, ha postato sui social un video dolcissimo in cui è ripresa insieme al figlio avuto proprio da Louis. La ragazza è Briana Jungwirth, modella che ha chiuso definitivamente la sua storia d'amore con il cantante degli One Direction dopo la breve relazione avuta nel 2015 che ha portato alla nascita del piccolo Freddy, ma le cose tra loro non vanno bene neanche ora. In maniera indiretta i due si lanciano ancora delle frecciatine sui social network, ma il video in questione postato da Briana è vecchio, postato in occasione del Capodanno. Lo scorso 9 dicembre Louis Tomlinson ha avuto un grave lutto per la perdita della mamma che non ha sconfitto la leucemia a soli 43 anni. Uno dei primi messaggi arrivati al cantante è stato quello di Cheryl Cole: "Il mio cuore si spezza per voi. Mi dispiace molto. I miei pensieri sono con voi e i vostri cari in questo tragico momento", pare che la ex Brianna non fosse presente al funerale.

