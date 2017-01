ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: "24 MILA BACI" NELLA COLONNA SONORA DI LES OGRES, IN USCITA "A UN PASSO DA TE" (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - É un periodo molto proficuo dal punto di vista professionale per Adriano Celentano. Nelle ultime settimane ci siamo goduti la musica del cantante grazie all'album "Le Migliori", realizzato con Mina, ma presto avremo modo di riascoltare uno dei suoi più grandi successi al cinema. Nella colonna sonora di Les Ogres, il film di Léa Fehner in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal 26 gennaio 2017, c'è anche "24 mila baci" di Adriano Celentano. Philippe Cataix, che si è occupato dell'entusiasmante colonna sonora del film presentato anche alla 52esima Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e candidato come "miglior film" ai prestigiosi premi Lumières, ha scelto anche il brano che Adriano Celentano portò nel 1961 al Festival di Sanremo e che arrivò al secondo posto della kermesse ligure. Il 30 gennaio 2017, quando saranno consegnati i premi che in Francia sono riconosciuti quasi come i Golden Globes, scopriremo, dunque, se il film nel quale è presente "24 mila baci" sarà il migliore per i giornalisti stranieri di stanza a Parigi.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: "24 MILA BACI" NELLA COLONNA SONORA DI LES OGRES, IN USCITA "A UN PASSO DA TE" (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Continua il successo di Le Migliori, l'album evento di Adriano Celentano e Mina che guida la classifica di vendita. Sono state vendute, infatti, circa 150mila copie, quindi alle due leggende della musica italiana sono andati 3 dischi di platino. Dopo il successo di "Amami amami", uno dei brani può venduti e trasmessi in radio, arriva un nuovo singolo. Venerdì 6 gennaio, infatti, arriverà in radio "A un passo da te", il nuovo estratto. Il brano, che è stato scritto da Fabio Ilacqua ed è stato arrangiato da Adriano Celentano con Celso Valli, è una canzona d'amore che gioca ironicamente sulle dinamiche che si creano nel rapporto tra due amanti, in bilico tra ragione e sentimento. Il duetto tra Adriano Celentano e Mina è magistrale: le promesse giocose vengono lanciate con un dialogo serrato e travolgente. Continua a sorprendere l'ultimo lavoro di Adriano Celentano e Mina, torni a lavorare in coppia a 18 anni dal primo disco insieme. E i loro fan gioiscono, perché tornano a godersi le loro voci uniche.

