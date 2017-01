Justin Bieber / In concerto a Foggia? Ironia sulla prova della Pro Loco (oggi, 5 gennaio 2017)

JUSTIN BIEBER IN CONCERTO A FOGGIA? IRONIA SULLA PRO LOCO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Justin Bieber ne ha fatti di concerti nella sua giovane vita, e tutti in grandi città: la popstar canadese, idolo mondiale delle nuove generazioni, è molto richiesto e ha un agenda fittissima, tanto che persino portarlo in Italia è stata, per gli organizzatori del concerto a Bologna, un'impresa storica. Ma non è quello che importa alla Pro Loco, un'associazione di volontariato di Foggia, che ha deciso di voler iniziare il 2017 sognando in grande. Ed è per questo che la piccola organizzazione, che su Facebook vanta appena mille like (tutti probabilmente ottenuti nelle ultime ore), ha detto di voler riuscire in un titanico intento: portare Justin Bieber a Foggia, piccolo comune italiano di poco più di 150mila abitanti. "Ora è ufficiale: Justin Bieber sarà in concerto a Foggia. In queste ore sono iniziati i preparativi per l’organizzazione. Una cosa che nessuno di noi avrebbe mai pensato, sarà durissima ma ci riusciremo. Data e location saranno rese note tra pochissimi giorni", ha scritto in una nota iniziale la Pro Loco. Panico per le dichiarazioni dell'organizzazione, che ha chiarito successivamente la sua posizione tramite un comunicato stampa.

JUSTIN BIEBER IN CONCERTO A FOGGIA? IL CHIARIMENTO DELLA PRO LOCO (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Vista l'ondata di commenti e visibilità che ha avuto quanto detto dalla Pro Loco su un presunto concerto di Justin Bieber a Foggia, l'associazione ha dovuto poi rettificare quanto inizialmente detto: "Abbiamo messo in moto la macchina organizzativa, non abbiamo firmato contratti o accordi con l’artista ma abbiamo avviato contatti diretti con chi dovrebbe poi gestirne i rapporti in Italia e inviato una mail al suo manager in America. Se è proibito anche provare o sognare in questa città allora meglio chiuderla. Noi vogliamo trasformare questo sogno in realtà attraverso la partecipazione di tutta la comunità locale. Portare a Foggia l’artista canadese è complicato ma non impossibile", hanno scritto. E intanto sui social si scatena l'ironia. Subito è stato creato un gruppo Facebook, "La Pro Loco di Foggia organizza cose", e centinaia sono adesso i commenti di scherno sull'associazione che vuole portare Justin Bieber in Italia. Ci riuscirà?

