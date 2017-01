Adriano Celentano/ Ultime notizie: è morto in un incidente? Una bufala, oggi festeggia il compleanno! (6 gennaio 2017)

ADRIANO CELENTANO, È MORTO IN UN INCIDENTE? È UNA BUFALA, OGGI FESTEGGIA IL COMPLEANNO - Altro che morto, Adriano Celentano batte tutto e tutti, tempo, età e esperti in bufale: buon compleanno Molleggiato, oggi compie ben 79 anni ed è tutt’altro da quello che dipingono certi siti acchiappaclic e social “ironici”. Come molti sostengono da giorni sul web, Celentano sarebbe morto in un grave incidente stradale eppure, cari specialisti di fake news, oggi vi spegne ogni intemperanza soffiando sulle 79 candeline che la fedele Claudia Mori gli avrà preparato nella torta di compleanno. Grande Adriano, il migliore modo per smentire voci di corridoio che nonostante tutte le smentite degli scorsi giorni ancora si inseguono su social, con ingenui internauti che condividono senza prima verificare un attimino. Oggi 6 gennaio 2017, Epifania del Signore, vede il “befanone” Celentano compiere gli anni, tra l’altro con la doppia beffa per i suoi detrattori: è vivissimo ed è pure in testa alle classifiche musicali con il nuovo singolo “A un passo da te” con l’amica altrettanto mitica e inossidabile Mina. Il nuovo singolo di Mina e Celentano estratto dall’album ‘Le migliori’ da tre settimane consecutive al numero 1 della classifica Fimi Gfk e già certificato triplo Disco di Platino. Da oggi è anche in rotazione radiofonica, ‘A un passo da te’, è un brano scritto da Fabio Ilacqua e arrangiato da Adriano Celentano e Celso Valli. Il miglior modo di festeggiare gli anni, e bravo caro “Serafino”!

ADRIANO CELENTANO, È MORTO IN UN INCIDENTE? NO! IL NUOVO DISCO E IL “REGALO” DI COMPLEANNO DI BENNY BENASSI - Buon Compleanno Adriano Celentano! 79 anni di un fenomeno dello spettacolo e della musica, tutto il contrario dello sfortunato Molleggiato morto in un incede grave, come una bufala in giro da settimane vuole fare credere. La grande festa che si terrà oggi nel Clan Celentano porterò ancora una volta in primo piano la grande figura del Molleggiato, che festeggia tra l’altro da primo in classifica con il nuovo cd di successo con Mina. All’interno tra l’altro troviamo un bel “regalo” fatto da Benny Benassi per uno dei pezzi più conosciuti e all’epoca, nel 1972, più rivoluzionari della sua sconfinata produzione. “Prisencolinensinainciusol”, il proto-rap degli anni Settanta torna rimasterizzato, risuonato e remixato dal dj-produttore più conosciuto al mondo, Benny Benassi. Sulla base techno approntata da Benassi, Adriano e Mina ingaggiano una vera e propria sfida con botta e risposta che rimodernano il rap cantando un pezzo che invece era stato l’antesignano del trionfo rap tra Anni Novanta e Duemila. Un bel regalo che magari ascoltando l’album proprio oggi in onore del compleanno del mitico Celentano, potrebbe addirittura fare un piacere a voi!

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: ANCORA SUL WEB LA BUFALA SULLA MORTE PER INCIDENTE (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Dopo due settimane ancora circola la stessa bufala su Adriano Celentano: identica, senza alcuna modifica e dopo tutto il vociare sui social sulla presunta scomparsa del Molleggiato, che invece sta benone e si gode il trono in grande stile con il duetto con Mina, ancora presente sui social senza colpo ferire. La bufala è presta che detta: «molleggiato avrebbe perso la vita in un drammatico sinistro stradale mentre era a bordo dell’automobile. Niente di più falso. Celentano è vivo e vegeto e ha trascorso le festività natalizie con la sua famiglia». Adriano Celentano e le fake news: per la sua mai troppo nascosta simpatia per il Movimento 5 Stelle di Grillo, in periodo di discussioni sulle “bufale web” è davvero il massimo del colmo. Eppure, il Molleggiato non riesce ancora ad uscire dal vortice della falsa notizia in cui è incappato senza alcuna colpa: se si gira un attimo su Facebook, Twitter e Instagram, i post, le domande dei curiosi e i presunti scoop sulla morte di Celentano fioccano ancora. Sono presenti anche su piattaforme come Google Adsense e altri, con alcuni siti che hanno deciso i compiere l’ennesima operazione “acchiappaClic” parlando ancora della morte di Celentano. Ma che almeno cambino bufala, no?

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: ANCHE FRANCESCO IHEDIOHA, ALA DEI LEGNANO KNIGHTS, ASCOLTA IL "MOLLEGGIATO" (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Nessun commento da parte di Adriano Celentano alla bufala della sua morte in un incidente stradale: la notizia circolata nei giorni scorsi attraverso i principali social network è stata smentita, del resto il cantante 78enne ha trascorso le festività natalizie con la sua famiglia e sta attraversando un periodo felice della sua carriera, visto il successo riscosso dal progetto musicale realizzato con Mina. Il singolo "A un passo da te" ha scalato i vertici delle classifiche e domani uscirà "A un passo da te", nuovo brano tratto dall'album Le Migliori. Non c'è spazio, dunque, per false notizie montate ad arte a cadenza settimanale. Altro che morte in un incidente stradale, Adriano Celentano è più vivo che mai. Ed è presente nella playlist di Francesco Ihedioha: «Può capitarmi di ascoltare Lucio Battisti o Adriano Celentano» ha ammesso l'ala dei Legnano Knights, come riportato da Basketinside. Ihedioha la definisce un'eccezione, vista la sua passione per l'hip pop, ma non ci sorprende affatto, considerando le doti del Molleggiato.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: "24 MILA BACI" NELLA COLONNA SONORA DI LES OGRES, IN USCITA "A UN PASSO DA TE" (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - É un periodo molto proficuo dal punto di vista professionale per Adriano Celentano. Nelle ultime settimane ci siamo goduti la musica del cantante grazie all'album "Le Migliori", realizzato con Mina, ma presto avremo modo di riascoltare uno dei suoi più grandi successi al cinema. Nella colonna sonora di Les Ogres, il film di Léa Fehner in uscita nelle sale cinematografiche italiane dal 26 gennaio 2017, c'è anche "24 mila baci" di Adriano Celentano. Philippe Cataix, che si è occupato dell'entusiasmante colonna sonora del film presentato anche alla 52esima Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e candidato come "miglior film" ai prestigiosi premi Lumières, ha scelto anche il brano che Adriano Celentano portò nel 1961 al Festival di Sanremo e che arrivò al secondo posto della kermesse ligure. Il 30 gennaio 2017, quando saranno consegnati i premi che in Francia sono riconosciuti quasi come i Golden Globes, scopriremo, dunque, se il film nel quale è presente "24 mila baci" sarà il migliore per i giornalisti stranieri di stanza a Parigi.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: "24 MILA BACI" NELLA COLONNA SONORA DI LES OGRES, IN USCITA "A UN PASSO DA TE" (OGGI, 5 GENNAIO 2017) - Continua il successo di Le Migliori, l'album evento di Adriano Celentano e Mina che guida la classifica di vendita. Sono state vendute, infatti, circa 150mila copie, quindi alle due leggende della musica italiana sono andati 3 dischi di platino. Dopo il successo di "Amami amami", uno dei brani può venduti e trasmessi in radio, arriva un nuovo singolo. Venerdì 6 gennaio, infatti, arriverà in radio "A un passo da te", il nuovo estratto. Il brano, che è stato scritto da Fabio Ilacqua ed è stato arrangiato da Adriano Celentano con Celso Valli, è una canzona d'amore che gioca ironicamente sulle dinamiche che si creano nel rapporto tra due amanti, in bilico tra ragione e sentimento. Il duetto tra Adriano Celentano e Mina è magistrale: le promesse giocose vengono lanciate con un dialogo serrato e travolgente. Continua a sorprendere l'ultimo lavoro di Adriano Celentano e Mina, torni a lavorare in coppia a 18 anni dal primo disco insieme. E i loro fan gioiscono, perché tornano a godersi le loro voci uniche.

