JUSTIN BIEBER / News: la popstar è tornata con Selena Gomez? Le foto che fanno impazzire i fan! (oggi, 6 gennaio 2016)

JUSTIN BIEBER, NEWS: TRA LUI E SELENA GOMEZ È ANCORA AMORE? (OGGI, 6 GENNAIO 2016) - Justin Bieber e Selena Gomez sono tornati di nuovo insieme? I fan dell'ex coppia non perdono mai le speranze di poterli rivedere ancora mano nella mano verso un futuro roseo e, visti i numerosi retroscena ai quali la coppia ci ha abituati, potrebbe essere ancora possibile. Alcuni recentissimi scatti divulgati attraverso il magico mondo della rete di internet, immortalano la coppia di cantanti mano nella mano passeggiare serenamente in spiaggia e così, queste immagini hanno mandato i fan in delirio ma, c'è sempre un "ma". Gli scatti infatti sono altamente ingannevoli e nascondono qualcosa di poco piacevole. Si tratterebbe infatti di semplici fotomontaggi, naturalmente realizzati proprio a regola d'arte da un mago di Photoshop. Analizzandoli con attenzione sembra quasi impossibile distinguerli dagli scatti originali ma, un occhio attento da fan scoprirà senza dubbio le varie incongruenze. Il mistero è presto risolto e così, la coppia felice che passeggiava in spiaggia mano nella mano, purtroppo non era quella dei "Jalena" bensì Madison Beer e Jack Gilinsky esattamente come si nota anche tramite Instagram. Le speranze che l'amata coppia di cantanti possa tornare ancora insieme però, non appaiono del tutto da accantonare, ecco perché. Justin Bieber e Selena Gomez al momento non si frequentano più ma l'ex coppia continua a seguirsi su Twitter e questo, per i fan non è cosa da poco... anzi! Dopo una pausa infatti, Selena Gomez è tornata nuovamente a seguire il suo ex fidanzato sul famoso social network dell'uccellino blu. Durante una intervista tra le pagine di Vogue Australia, l'attrice ha anche citato il suo ex fidanzato: ma cosa ha detto? “Quando tutti non fanno altro che parlare di te e di Justin non è facile alzare la voce per far parlare, invece, della tua carriera”, ha confessato. Di seguito la giovane quanto amatissima cantante ha confermato di essere ancora single nella speranza che le testate mondiali parlino della sua musica e non della sua vita privata: “A volte vorresti fare solo ciò che ti piace ma tutto ciò viene offuscato dal gossip”, ha quindi concluso.

