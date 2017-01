PAOLO CONTE / 80 anni oggi: il genio del jazz italiano festeggia lo stesso giorno di Adriano Celentano (6 gennaio 2017)

PAOLO CONTE, 80 ANNI OGGI: GLI AUGURI SOCIAL E IL TOUR A PARIGI - Oggi, 6 gennaio 2017, il grande Paolo Conte compie 80 anni. In esclusiva per l'ANSA ha dichiarato di sentirsi ancora giovane mentre ha festeggiato in una trattoria di Cortiglione d'Asti insieme ad 80 invitati così come le candeline da lui spente. Tra gli invitati, tutti gli amici ed i familiari più stretti, per un anti-divo per eccellenza che ha voluto avere accanto solo le persone a lui più care. Sulla torta preparata per Paolo Conte raffigurati anche alcuni dischi in vinile, per celebrare ancora una volta la sua straordinaria carriera e il suo indiscusso talento artistico. Anche la Francia avrebbe voluto scipparcelo ma, il cantautore è rimasto saldamente aderente all’Italia e la sua terra. Nel frattempo però, proprio a Parigi si esibirà proprio a breve: l'11 e 12 febbraio 2017 al Philarmonie de Paris. Anche su internet tanti auguri ed affetto da parte dei fan: "oggi più che mai il '900 è meraviglioso perché ci ha regalato Lei, ruvido ed elegante Maestro di spirito, pittore sardonico di inconfondibili nostalgie notturne. Ottant'anni e non sentirli: buon compleanno, immenso Paolo Conte!". Cliccate qui per leggere gli altri commenti degli estimatori ed interagire con loro.

PAOLO CONTE, 80 ANNI OGGI: VIDEO, LA DEDICA MUSICALE AL MAESTRO NELL’ANIMA - Il 6 gennaio oltre a festeggiare la Befana, il mondo della musica rende omaggio anche al grandissimo Paolo Conte. Il cantautore, paroliere, polistrumentista, pittore ed ex-avvocato di Asti compie oggi 80 anni e, il panorama musicale internazionale gli rende omaggio ancora una volta. Avvocato di professione, nel 1974 decide di abbandonare la carriera per dedicarsi totalmente alla sua strepitosa quanto innovativa musica di carattere prevalentemente jazz. La carriera di Paolo Conte è costellata di enormi successi e riconoscimenti e, i vari campi nei quali si immerge, sono sempre stati portati avanti con interessanti collaborazioni e apprezzamenti da parte dei palati più esigenti. "Sono carico di giovinezza", afferma il celebre cantautore in esclusiva per l'ANSA e, per l'occasione ha scelto di festeggiare il suo 80esimo compleanno in una trattoria di Cortiglione d'Asti. Per quanto riguarda "l'angolo delle curiosità" inoltre, Paolo Conte compie gli anni oggi esattamente come Adriano Celentano (di un solo anno più giovane), che ha portato al successo "Azzurro", canzone scritta dal raffinato cantautore. I suoi musicisti, tra le altre cose, gli hanno reso omaggio con un coro sulle note de "Il maestro è nell'anima", che potrete ascoltare cliccando qui.

