ADRIANO CELENTANO / Ultime notizie: un compleanno da leggenda grazie al successo di "Le migliori" (Oggi, 7 gennaio 2017)

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: UN COMPLEANNO DA LEGGENDA GRAZIE AL SUCCESSO DI "LE MIGLIORI" - Ieri Adriano Celentano ha festeggiato i suoi 79 anni e lo ha fatto da numero uno della classifica Fimi Gfk grazie ad un album, "Le migliori", che sta battendo diversi record. Il successo del disco realizzato in collaborazione con Mina sta entrando nella storia della musica italiana e ha il grande merito di riuscire ad unire generazioni diverse. A 18 anni di distanza dallo straordinario successo ce ha conquistato il loro primo disco insieme, Adriano Celentano e Mina hanno lanciato un album ancor più sorprendente, perché riesce ad essere moderno in maniera straordinaria. Nel disco, che contiene 11 canzoni inedite, trovate infatti anche il remix di "Prisencolinensinainciusol" firmato dal noto dj e produttore discografico Benny Benassi! Sempre al passo con i tempi, il Molleggiato sta toccando nuovamente i sentimenti del pubblico con la complicità di Mina grazie all'album prodotto da Claudia Mori e Massimiliano Pani.

ADRIANO CELENTANO, ULTIME NOTIZIE - Adriano Celentano è uno dei pochi artisti che non è stato fagocitato dal mondo contemporaneo: può essere amato o odiato, ma resta comunque un'icona nazionale. Il cantante 79enne, dunque, è intramontabile, ma ciò non vuol dire che non abbia bisogno di reinventarsi. E ci è riuscito nel corso della sua carriera grazie anche alla sua poliedricità: non è solo un musicista, è stato anche attore, a volte anche showman e politico. Ogni volta che ha scritto o ha detto qualcosa ha catalizzato l'attenzione dei media, diventando un caso nazionale. La sua grandezza sta anche nel non essersi preso mai troppo sul serio e forse soprattutto questo gli ha permesso di diventare una leggenda nel panorama italiano. Si tratta di un'artista a tutto tondo, un personaggio influente che ha scritto la storia della musica italiana e al tempo stesso ha scritto pagine importanti di costume e cultura del nostro Paese.

ADRIANO CELENTANO, FESTEGGIA IL COMPLEANNO - Ma quale morte: la bufala della scomparsa di Adriano Celentano è stata soppiantata dagli auguri di compleanno. Oggi, infatti, il celebre cantante compie 79 anni e questo è sicuramente il miglior modo per replicare alle false notizie. E allora il Molleggiato non può che godersi oggi gli auguri di parenti, amici e colleghi. Li ha ricevuti, ad esempio, da Gianni Morandi: «Tanti auguri Adriano, buon compleanno! Sei sempre il più forte! Te lo dice un tuo grande fan!» ha scritto l'artista di Monghidoro in un post su Facebook, allegando un video di un loro duetto (clicca qui per vederlo). Un compleanno da primo della classe per Adriano Celentano, che festeggia con il primo posto nella classifica musicale Fimi Gfk con l'album "Le migliori", inciso con Mina. Il cantante milanese, che ha venduto oltre 200 milioni di dischi nella sua carriera, celebra il suo 79esimo compleanno con l'uscita del nuovo singolo "A un passo da te".

ADRIANO CELENTANO, OGGI FESTEGGIA IL COMPLEANNO Gli auguri ad Adriano Celentano, che oggi festeggia il suo compleanno numero 79, sono arrivati anche da un grande amante della musica come Rudy Zerbi, personaggio ben noto ai telespettatori di Canale 5. Su Twitter, il giudice severo di Tu sì que vales ha scritto: “Buon Compleanno a un uomo che ha fatto tanto prima di tutti, compreso inventare il rap!”. Parole che sono state accompagnate da un foto in bianco e nero in cui un giovane Celentano, vestito da marinaretto a bordo di una piccola biciclettina, faceva una smorfia molto strana, simile a una di quelle che hanno reso famoso Jerry Lewis. In effetti il molleggiato nel 1957 vinse un concorso per imitatori del famoso comico americano diventata una star di Hollywood. Zerbi ha anche linkato un video di youtube per spiegare il suo riferimento al rap. Si tratta di “Prisencolinensinainciusol”, canzone piuttosto famosa di Celentano. Clicca qui per il tweet di Rudy Zerbi.

