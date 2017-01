Eros Ramazzotti / Il commosso messaggio a suo padre: "Senza di lui sarei da un'altra parte" (oggi, 7 gennaio 2017)

EROS RAMAZZOTTI, IL MESSAGGIO A SUO PADRE: "SENZA DI LUI SAREI DA UN'ALTRA PARTE" (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Sa bene a chi deve la sua fortuna e il suo carattere determinato Eros Ramazzotti, che ne ha fatta di strada dalle case popolari di Lamaro, quartiere di Roma nella zona di Cinecittà". Eros ha sempre specificato che l'eroe della sua vita non è mai stato un personaggio dei fumetti o qualcuno di famoso, bensì suo padre. "Senza di lui starei sicuramente da un’altra parte della vita. Grazie pà #rodolforamazzotti #popoleros", ha scritto Eros Ramazzotti pubblicando una foto su Instagram in cui bacia il suo genitore. Rodolfo Ramazzotti era cantante e musicista amatoriale e ha trasmesso al figlio la passione per la musica e la voglia di riuscire a emergere: ed è stato grazie a lui che Eros è stato così determinato ad andare avanti per la sua strada, non mollando mai e riuscendo a incantare in futuro le folle con la sua bellissima e particolare voce. Clicca qui per vedere la foto di Eros Ramazzotti con il padre Rodolfo.

EROS RAMAZZOTTI, IL MESSAGGIO A SUO PADRE E I SUOI INSEGNAMENTI (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Oggi, a 54 anni, Eros Ramazzotti ha dei figli e ha intenzione di onorare il padre crescendoli come ha fatto lui. "Io, come ha fatto mio padre con me, sto cercando di dare ai miei figli la giusta educazione, di insegnar loro il rispetto per il prossimo. Poi, come tutti i figli, anche i miei andranno per la loro strada e faranno scelte personali. Quando vorranno venire da me a chiedere consiglio, io ci sarò", ha detto Eros Ramazzotti in una vecchia intervista al settimanale Nuovo. E, specificando ancora di più, Eros ha detto che l'eroe della sua vita è suo padre, al quale deve tutto: "Nella storia di ognuno di noi c’è un eroe: per me è mio padre, l’uomo che mi ha messo al mondo, cresciuto in un certo modo e sul quale si può contare per avere sempre consigli giusti. Gli idoli passano, gli insegnamenti dei genitori, invece, restano e sono fondamentali per tutta la vita". Un bel messaggio di cui il padre sarà certamente orgoglioso.

