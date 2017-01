JOHANN STRAUSS JR/ Un "Pipistrello" frizzante come uno champagne di alta classe

Questo inizio d’anno - lo abbiamo detto su Il Sussidiario del tre gennaio - presenta due versioni de Il Pipistrello di Johann Strauss jr. che competono per attenzione sui cieli di Roma.

Ambedue prodotte dalle maggiori istituzione musicali della capitale, il Teatro dell’Opera e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sono profondamente differenti: una è un balletto, sulla musica di Strauss jr, l’altra è una versione da concerto del secondo atto e di parte del terzo interpolata con musiche anche di altri autori.

Abbiamo recensito la produzione del Teatro dell’Opera il tre gennaio. Ora veniamo a quella dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che ha debuttato la sera dell’Epifania, il 5 gennaio, ’una notte di follia, di sogno e di magia’ come sostiene acutamente William Shakespeare nel suo La Dodicesima Notte.

Non credo che Strauss jr, o i suoi librettisti Carl Haffner e Richard Genée (e tanto meno i commediografi boulevardiers Henry Meilhac e Ludovic Halévy dalla cui pièce ‘Le Revellion il lavoro è tratto) conoscessero il play del bardo di Stratford-upon-Avon. Lo spirito è però, molto simile: una serie di intrighi tra personaggi bizzarri, storditi, inconsueti. Tutti, però, anche eleganti e sentimentali.

Il secondo atto dell’operetta (la festa a casa del Principe Orlovsky) è quello in cui tutti i personaggi (in maschera e senza necessariamente riconoscersi al primo incontro) si ritrovano con i loro imbrogli ed intrighi e gli intrallazzi si dipanano. E’ l’atto su cui punta la produzione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lo fa precedere dall’ouverture piena di brio (ed anche di languore) e concludere con l’inno allo champagne, che è il finale del terzo atto e del lavoro. Un scelta che corrisponde allo spirito dell’originale più dell’eleganza e raffinatezza (unitamente a nostalgia di un'epoca che non ritornerà) del balletto firmato da Roland Petit al Teatro dell’Opera.

Non si tratta di una versione ‘da concerto‘ in senso stretto; è piuttosto prossima a un tipo di produzione che i francesi chiamano mise en éspace e i tedeschi hall opera. Sul boccascena c’è un minimo di attrezzeria e i cantanti recitano con grande efficace (anche se il regista non è indicato nel programma di sala). Inoltre, l’operetta è cantata in lingua originale (con sopratitoli in Italiano) ed un narratore (Neri Marcoré) racconta l’antefatto e raccorda i vari numeri musicali. Quindi, il pubblico si diverte al complesso intrigo.