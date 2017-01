MILEY CYRUS / News: Demi Moore consulente matrimoniale, l’unione con Liam Hemsworth sarà fortunata? (Oggi, 7 gennaio 2017)

MILEY CYRUS, NEWS: DEMI MOORE DIVENTA CONSULENTE MATRIMONIALE PER LA CANTANTE E LIAM HEMSWORTH – Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono ancora felicemente fidanzati. Contrariamente ai rumors degli ultimi giorni, la cantante e l’attore non si sono sposati in gran segreto durante le festività natalizie. Pur essendo molto innamorati e felici, Miley Cyrus e Liam Hemsworth vogliono essere sicuri dei reciproci sentimenti prima di compiere il grande passo. Ad aiutare Miley a trasformarsi in una perfetta mogliettina è Demi Moore, madre di tre ragazze che sono legate a Miley da una bella amicizia. Nel suo passato sentimentale, Demi Moore vanta due matrimoni con due star di Hollywood. L’attrice, infatti, è stata sposata prima con Bruce Willis da cui ha avuto le sue figlie e poi con Ashton Kutcher. Secondo il l National Enquirer, Demi Moore, forte della sua esperienza, avrebbe deciso di aiutare Miley Cyrus a trasformarsi nella compagna perfetta di un divo di Hollywood. Secondo quanto si legge sul noto tabloid, infatti, essere la moglie di un attore famoso non è affatto semplice. Miley Cyrus, pur avendo la sua carriera, dopo le nozze con Liam Hemsworth dovrà necessariamente partecipare ad aventi pubblici comportandosi in modo impeccabile. Un compito non facile per la giovanissima Miley che, tuttavia, può contare sul prezioso aiuto di Demi Moore. Grazie ai consigli dell’attrice, dunque, Miley Cyrus e Liam Hemsworth riusciranno ad essere felici?

