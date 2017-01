RENATO ZERO IN CONCERTO A MILANO: SECONDA GIORNATA DI LIVE, IL CANTAUTORE "OPERAIO" PER UN GIORNO (OGGI, 7 GENNAIO 2017) - Il nuovo anno si apre in grande per quanto riguarda i concerti: questa sera, sabato 7 gennaio 2017, sarà possibile infatti assistre al concerto di Renato Zero al Mediolanum Forum di Milano. Quattro le date in cui poter vedere l'artista sul palco, fra cui il debutto avvenuto nella giornata di ieri. Il live verrà infatti replicato anche domani, fino al prossimo 9 gennaio compreso. Per il suo Alt in Tour 2017, Renato Zero ha rivoluzionato scaletta e scenografia, rispetto alla tranche di concerti che lo ha visto impegnato questa estate nel capoluogo lombardo. La location verrà infatti allestista come un cantiere in grande stile, completo di impalcature e ganci. Il cantautore apparirà in divisa da operaio, dando il via al concerto subito dopo il suono della sirena da cantiere. Tre ore di musica, un vero e proprio viaggio fra i suoi più grandi successi e le ultime canzoni. Fra queste ovviamente anche alcune tracce di Alt, il suo ultimo album, così come l'intramontabile Il cielo, i Migliori anni della nostra vita e molti brani ancora.



RENATO ZERO: "IMPOSSIBILE FARE MENO DI TRE ORE DI CONCERTO" - Il pubblico ha sempre goduto di una forte considerazione da parte di Renato Zero, che non ha mai smesso in tanti anni di fortunata carriera di intrattenere i suoi amati "sorcini" con un repertorio molto vasto. I suoi live non sono mai durati meno di tre ore, come ha sottolineato lo stesso artista in un'intervista de Il Corriere della Sera. "Impossibile fare meno di tre ore", riferisce Zero, "perché non posso trascurare quelle canzoni del mio repertorio che non si sono mai stacate dalla macchina da scrivere in ferro con cui le ho scritte". Per riuscire a cantare più brani, Renato Zero non esclude inoltre la possibilità di fare più medley, in modo da permettere al suo amato pubblico di poter rivivere le emozioni collegate alle canzoni che più preferiscono. Nel frattempo, la musica di Renato Zero è già presente in tutte le edicole, grazie ad una raccolta di Panorama e Tv, Sorrisi e Canzoni in cui verranno pubblicati 12 DVD. All'interno tutte le tappe della carriera dell'artista, dal debutto fino al successo.

