ADRIANO CELENTANO/ Video, il cantante attaccato dal vicesindaco di Arquata: "Ci ha delusi dal punto di vista umano" (Oggi, 9 gennaio 2017)

ADRIANO CELENTANO, IL CANTANTE ATTACCATO DAL VICESINDACO DI ARQUATA: "CI HA DELUSI DAL PUNTO DI VISTA UMANO" (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Adriano Celentano è protagonista di un nuovo caso: il cantante sta facendo discutere ad Arquata, perché non avrebbe accettato l'invito di recarsi lì dopo il terremoto. Nelle ultime ore il vicesindaco Michele Franchi gli ha rivolto durissime critiche: «Abbiamo spesso sentito Celentano parlare in tv di Amatrice, ma l'artista non ha mai speso una parola a beneficio di Arquata» ha dichiarato, specificando di essere portavoce della delusione dei cittadini di Arquata, che si aspettavamo un gesto di solidarietà o una semplice visita. «Sembra aver declinato il nostro invito a recarsi nel nostro territorio» ha aggiunto Franchi, il quale - come riportato da Il Resto del Carlino - ha rievocato il film Serafino, girato quasi per intero sulle montagne di Pretare e Sperlonga. Quel film rappresentò un trampolino di lancio per Adriano Celentano, quindi il vicesindaco di Arquata sostiene che il territorio abbia in un certo senso contribuito al successo del cantante, che nel giorno dell'Epifania ha compiuto 79 anni. La sua fama non viene messa in discussione dai cittadini di Arquata, bensì l'atteggiamento nei confronti del paese.

ADRIANO CELENTANO, IL CANTANTE OMAGGIATO DA UN FAN DI ALTAMAURA CON UN VIDEO "SPECIALE" (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Invitato più volte a recarsi ad Arquata, Adriano Celentano non ha mai risposto agli inviti. Da qui la decisione del vicesindaco del paese terremotato, Michele Franchi, di mandare un messaggio al celebre cantante: «Caro Adriano sarai anche un grandissimo artista, ma dal punto di vista umano questa volta ci hai davvero delusi» riporta il Resto del Carlino. Da Altamura, invece, non piovono critiche per Adriano Celentano, ma arriva il video di un fan del Molleggiato, che si è fatto riprendere in mutande sulla neve proprio per fare un augurio particolare al suo idolo. Protetto solo da una sciarpe e con un paio di occhiali da sole, Pierino ha fatto filmare ad alcuni giovani la sua impresa che ora sta diventando virale. Il temerario ha già raccolto più di 250mila visualizzazioni sulla sua pagina Facebook. «Mi sto spogliando per te» dice il fan altamurano rivolgendosi ad Adriano Celentano, poi saluta New York, oltre a Bitonto, Santeramo e Gravina e invita il «mondo a fare l'amore». Clicca qui per il video dell'impresa del fan di Adriano Celentano.

© Riproduzione Riservata.