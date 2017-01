Calendario Concerti / Green Day, Daniele Silvestri, Renato Zero e molti altri (dal 9 al 15 gennaio 2017)

CALENDARIO CONCERTI DAL 9 AL 15 GENNAIO 2017: GREEN DAY, DANIELE SILVESTRI, RENATO ZERO - La settimana che andrà dal 9 al 15 gennaio 2017 sarà densa di concerti, adatti ad un pubblico trasversale. La voglia di ascoltare musica di qualità non passa mai grazie ad artisti di primissima categoria, pronti a far sognare i propri appassionati con i loro più grandi successi. Si partirà lunedì 9 gennaio con uno dei cantautori italiani più apprezzati degli ultimi anni. Stiamo parlando del romano Daniele Silvestri, che si esibirà all'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia di Roma e promette grande spettacolo. L'artista intende portare avanti il suo La voce del megafono Tour che tanto ha raccolto consensi in giro per lo Stivale. Silvestri è reduce dal suo ultimo album del 2016, intitolato Acrobati.

Nel frattempo, l'istrionico cantante romano Renato Zero è pronto ad incantare i suoi sorcini con una serie di date assolutamente da non perdere. Il suo Alt in Tour appare inarrestabile e miete successi dappertutto, con pezzi rivolti al sociale come Chiedi e Rivoluzione che sono già divenuti piccoli classici del suo repertorio. Zero aprirà lunedì 9 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e replicherà il giorno successivo sempre sullo stesso palco. La sua settimana si concluderà sabato 14 e domenica 15 gennaio al Modigliani Forum di Livorno. Sarà una settimana intensa anche per una rock band americana che ha attraversato tre decenni all'insegna della pura adrenalina. Si tratta dei Green Day, che provengono dall'ultimo disco Revolution Radio e non intendono fermarsi. Il Revolution Radio Tour farà tappa martedì 10 al Pala Alpitour di Torino e proseguirà l'11 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 13 all'Unipol Arena di Bologna e il 14 al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Ancora tanto rock grazie ad un altro gruppo che ha fatto la storia del genere e che è tornato in auge nel corso degli ultimi tempi. Stiamo parlando degli eccentrici Kiss, che porteranno avanti il loro atteso tour europeo dopo gli annullamenti di un 2016 abbastanza tribolato. I fan sono tutti in attesa della giornata di venerdì 13 gennaio, quando il gruppo darà vita ad una performance molto interessante al Teatro Splendor di Aosta e riproporrà i suoi più grandi successi. Infine, spazio ad uno dei compositori italiani considerati tra i talenti più cristallini degli ultimi anni. Tutto è pronto, infatti, per il concerto di Stefano Bollani. Il pianista e cantante originario di Milano sarà in scena al Teatro Galleria di Legnano (Milano) sabato 14 gennaio e si ripeterà il giorno dopo al Teatro Petruzzelli di Bari. Prosegue il suo tour Piano Solo - Arrivano gli Alieni, col quale Bollani sta facendo sognare il suo affezionato pubblico da diversi mesi.

