EMMA MARRONE/ News: la cantante salentina in viaggio, dove sarà diretta? Foto (oggi, 9 gennaio 2017)

EMMA MARRONE, NEWS: LA CANTANTE SALENTINA DI NUOVO IN VIAGGIO, DOVE SARÀ DIRETTA? FOTO (OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è pronta a rimettersi in pista: qualche ora fa, infatti, la cantante salentina è tornata sulla propria pagina Instagram ufficiale per condividere con i followers uno scatto che la mostra di nuovo in viaggio, a bordo di un treno. L'artista, lo scorso venerdì, è stata al centro della prima serata di Italia 1 con uno degli show che ha tenuto durante l'Adesso Tour, la tournée che l'ha vista viaggiare per tutto lo Stivale, di concerto in concerto, insieme ad un numeroso staff di ballerini e musicisti. Dopo le vacanze natalizie e questo super regalo ai fans, per Emma Marrone è arrivato il momento di dare il via a nuove avventure, anche se - nelle ultime ore - ha dovuto ammettere che qualcosa non torna: "migrare verso il caldo al nord #tuttoilcontrarioditutto" è stato infatti il commento aggiunto alla fotografia (clicca qui per vederla direttamente dal suo account social ufficiale), dopo aver pubblicato solo qualche ora prima le foto di casa sua, nel Salento, completamente ricoperta di neve. I followers, attirati immediatamente dai nuovi spostamenti della salentina, si sono subito domandati dove Emma è diretta: forse, tra qualche giorno, ne sapremo di più...

