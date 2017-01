EROS RAMAZZOTTI, IL CANTANTE SI CONFESSA IN GERMANIA: "SOGNO UN'ITALIA SENZA INGIUSTIZIE" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Non ha confini il successo di Eros Ramazzotti e allora non sorprende il fatto che, ad esempio, abbia tantissimi fan in Germania. Il magazine Zeit gli ha dedicato un articolo, dal quale emerge il pensiero del cantante. Eros Ramazzotti ha parlato dei suoi sogni e del timore che restino tali: «Sogno un mondo governato da pace e giustizia, ma so che questa è utopia» ha raccontato l'artista italiano, che si interroga spesso sugli insegnamenti utili per i suoi figli. «Stiamo attraversando un momento difficile. L'Italia è in cattive condizioni e i governi precedenti hanno arrecato gravi danni al mio Paese. Le ingiustizie possono essere eliminate e sogno che accada. Gli italiani sono diventati più aperti, meno egoisti e più rispettosi verso gli altri» ha spiegato Eros Ramazzotti, il quale spera che i suoi figli trattino gli altri e l'ambiente con rispetto, sappiano riconoscere la bellezza della vita e imparino a godere delle cose semplici. Il cantante ha ricordato quindi le sue origini modeste e i dubbi che hanno caratterizzato la sua adolescenza, quando ad esempio è stato scartato dal Conservatorio di Roma. «Una grande delusione per me» ha ammesso Eros Ramazzotti.

EROS RAMAZZOTTI, I SOGNI DEL CANTANTE E GLI AUGURI A SCHUMACHER (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Eros Ramazzotti ha un rapporto speciale con Milano: ci è arrivato da ragazzo con il sogno di sfondare nel mondo della musica. Per il cantante è stato amore a prima vista, ma nell'intervista al magazine tedesco Zeit ha rivelato di sognare di vivere in una città del Nord o Centro Europa per la pulizia, l'efficienza, l'organizzazione e la cultura delle persone che ci vivono. «Potrei anche immaginare una vita in campagna, con gli animali e un orto. Un ambiente bellissimo nel quale far crescere i bambini e nel quale riposare» ha raccontato Eros Ramazzotti, che sognava anche di segnare il gol della vittoria in una finale di Champions League. La miopia ha frenato le sue aspirazioni, del resto ha preferito la musica. «Il calcio è libertà, è un modo per fuggire dalle brutte cose» ha aggiunto Eros Ramazzotti, che nelle settimane scorse - a proposito di sport e Germania - ha fatto un in bocca al lupo a Michael Schumacher. «Dai ragazzo, vogliamo rivederti tra di noi esattamente con quel sorriso» ha scritto su Instagram (clicca qui per visualizzare il post).

© Riproduzione Riservata.