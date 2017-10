Elisa, concerto annullato / Spray al peperoncino sulla folla: “Non respirate questa schifezza... uscite!”

Elisa, concerto annullato

Antipatico inconveniente durante la festa di inaugurazione delle Ogr, le Officine Grandi Riparazioni, nuovo spazio per i concerti (ma anche le mostre e gli spettacoli) di Torino. Nella serata di ieri, sabato 30 settembre, il concerto di Elisa è stato rovinato da uno spiacevole inconveniente. L'artista di Monfalcone si è esibita sul palcoscenico torinese insieme ad altri personaggi (Giorgio Moroder e il rapper Ghali che doveva ancora esibirsi) e la sua esibizione, ha subìto una battuta d'arresto. Cosa è successo nello specifico? Proprio durante il concerto della Toffoli, alcune persone presenti tra il pubblico si sono sentite male: la causa? Uno spray al peperoncino. Fortunatamente però, nessuna scena di panico tra i presenti: "Forse è meglio che vi spostiate, tempo che capiscono che cos'è questa schifezza, ragazzi, perché non penso che faccia molto bene. Poi dopo capiamo come andiamo avanti, però non respiratela: uscite", ha affermato Elisa, interrompendo la sua esibizione e spiegando il motivo dello stop del concerto.

Elisa, stop del concerto: spray al peperoncino sul pubblico presente

Riguardo il concerto annullato di ieri a Torino, durante l'esibizione di Elisa, L'Ansa fa sapere in dettaglio che: "Si sospetta che l'autore del gesto sia uno scippatore che voleva guadagnare la fuga. I vigili del fuoco hanno evacuato il locale e una persona rimasta stata intossicata". Alcuni ragazzi presenti al concerto, intervistati su La Stampa, hanno raccontato: "Abbiamo sentito un bruciore alla gola e abbiamo visto delle goccioline... e anche i ragazzi affianco a me, hanno sentito bruciore alla gola e senso di vomito". L'uomo intervistato ha poi precisato di non avere visto nessuno che materialmente gettasse qualcosa verso la folla in quanto, stava assistendo all'esibizione di Elisa senza pensare a cosa potesse succedere intorno a lui. "Dopo tutta la massa si è spostata a cerchio... - ha continuato l'uomo - c'era questa sensazione di bruciore e fastidio...". A quanto pare, sempre in base a ciò che riferisce La Stampa, non è il primo episodio di questo tipo che accade a Torino. Di colui che ha avuto modo di compiere il malsano gesto, si sono perse le tracce.

