Alessandra Amoroso/ Finta dieta "sponsorizzata" da lei? Arriva la furiosa smentita

Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso è sul piede di guerra pronto ad affrontare tutto e tutti affidando ai suoi legali il mandato per agire. Ma cosa è successo per far adirare la cantante salentina ex ugola d'oro di Amici? A quanto pare la bella Alessandra ha scoperto che qualcuno ha usato la sua immagine (senza permesso) per sponsorizzare una dieta che lei stessa avrebbe seguito con l'aiuto di un prodotto che lei stessa avrebbe usato. La stessa Alessandra Amoroso ci ha tenuto a precisare che si tratta di cosa che lei non ha mai usato e che vengono pubblicizzate usando la sua foto e il suo nome ma senza avere la sua autorizzazione. Lo sfogo della Amoroso è arrivato via social proprio poco fa con una lunga dichiarazione su Instagram in cui annuncia azioni legali e invita i suoi fan a non cadere in questi tranelli soprattutto quando di mezzo c'è la salute.

IL LUNGO MESSAGGIO SOCIAL

Alessandra Amoroso sui social ha scritto: "Sono molto arrabbiata e molto triste perché ho scoperto, tramite alcune segnalazioni, che su Internet circola un articolo che accompagna la mia immagine (usata senza permesso) a notizie false e a informazioni dannose per la salute [....] non si scherza con questi argomenti, poiché esistono - e non a caso - professionisti seri e competenti, altro che pozioni magiche e formule per perdere peso senza faticar". Alla fine del lungo messaggio in cui chiarisce l'accaduto, Sandrina rilancia annunciando azioni legali: "Sto già provvedendo a far rimuovere questi contenuti e se non sarà sufficiente sarò costretta ad agire per vie legali". I fan hanno subito commentato positivamente questo chiarimento soprattutto perché convinti che Alessandra Amoroso non abbia di certo bisogno di pubblicizzare diete o bevande che aiutano a dimagrire.

