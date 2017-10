BONO FA LA COMUNIONE/ La foto: a Messa a Bogotà in Colombia

Foto da twitter

Che Bono, il cantante degli U2, sia profondamente interessato ai temi religiosi si sapeva. Nato da madre cattolica e padre protestante, è cresciuto in un ambiente di grande fede, preferendo quella cattolica. Sin dai testi delle primissime canzoni degli U2 appariva chiaro il suo interesse nell'indagare la questione religiosa, ma nessuno del grande pubblico rock, come sempre in casi analoghi, ha mai dato importanza a questo aspetto. Poi specie negli ultimi anni ha rilasciato dichiarazioni in cui si capiva che la fede per lui fosse molto di più di una materia di studio, mentre qualcuno che abita nel suo quartiere a Dublino raccontava di vederlo spesso a messa. La foto pubblicata da un sito di fan degli U2, scattata a Bogotà in Colombia toglie ogni dubbio. Si vede Bono fare la fila come un comune fedele e ricevere la comunione nelle mani. Certo, molti cattolici commenteranno, come già fatto in passato, che non l'artista rock è un vero cristiano, perché ha sostenuto campagne per l'uso del preservativo contro l'Aids e il referendum irlandese per il matrimonio gay dove si è schierato a favore degli omosessuali. Polemiche di nessun conto, la fede non significa essere un mucchio di pecoroni che devono pensarla allo stesso modo ma anche mettersi in discussione con posizioni diverse nella libertà, e il matrimonio gay non significa, con buona pace di molti, la dissoluzione della famiglia tradizionale, ma il riconoscimento di un diritto di uguaglianza. Tornando alla foto, alcuni presenti hanno raccontato che Bono è entrato nella chiesa da solo sedendosi in disparte, probabilmente per non essere notato in un momento così intimo e poi si è alzato per mettersi in fila a fare la comunione.

Finita la messa però è stato avvincano da molte persone che gli hanno chiesto di fare una foto insieme e lui non si è per nulla dimostrato contrario. Bono recentemente ha partecipato a un programma televisivo americano dedicato alla fede e ai Salmi dell'antico testamento, con dichiarazioni di grande profondità: "Ero a Gerusalemme in pellegrinaggio con la mia famiglia, e andai sul Golgota. Trascorsi lì un po’ di tempo, da solo, dove la morte è morta. Pensavo proprio questo: ‘Qui la morte è morta’", aggiungendo che “la morte non ha più potere su di me come ne ha avuta a 14 anni, quando è morta mia madre. Una parte della nostra psicologia si basa sulla paura della morte. La Scrittura dice che ora vediamo come in uno specchio, ma allora vedremo faccia a faccia. Sapendo ciò, la vita è più facile. Io non vedo l’ora di vederci chiaro, su tutto!”. Dicendo ancora: "“a cosa più difficile che richiedono i salmi è l’onestà. Leggo la Sacra Scrittura e vi trovo adulteri, assassini, egomaniaci… come molti dei miei amici! [Ride]. Quella che David fa al marito di Betsabea è incredibile… È un passaggio così buio. Ma nei salmi successivi si riflette tutta la grazia e la redenzione. È l’onestà a caratterizzare questi versi. Non possiamo piacere a Dio se non essendo brutalmente onesti. Questa è la radice del nostro rapporto con Dio.L’unico problema che Dio non può risolvere è quello che proviamo a nascondere“.

© Riproduzione Riservata.