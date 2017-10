GEORGE MICHAEL/ "Freedom", il documentario: "la mia vita è stata uno spreco di tempo"

George Michael

GEORGE MICHAEL, FREEDOM. Andrà in onda alla televisione inglese il prossimo 16 ottobre Freedom, il documentario sulla sua vita sul quale George Michael stava lavorando al momento della sua morte. Secondo quanto anticipa oggi il Daily Mail, il documentario offre uno spaccato intimo e rivelatorio del cantante, che rilascia di fatto quella che sarà la sua ultima intervista con dettagli toccanti e che possano spiegare anche il perché della sua morte improvvisa a soli 53 anni il giorno di Natale dello scorso anno. George Michael spiega di non aver mai superato definitivamente il trauma della morte per Aids del suo compagno Anselmo Feleppa, morto nel 1993, e della madre, morta qualche anno dopo, mentre snobba completamente quello che era il suo compagno quando è morto, Fadi Fawaz. "La mia vita è stata un completo spreco di tempo" dice a un certo punto, rivelando che la depressione da cui era stato colpito in seguito alle due morti non lo aveva mai abbandonato e che potrebbe averlo portato alla morte. In modo profetico, il documentario finisce con quello che è un vero e proprio epitaffio anticipatore della sua scomparsa: "Spero che la gente pensi a me come a qualcuno che ha avuto una certa integrità morale. Spero di essere ricordato per questo, ma sarà difficile. La mia vita è stata tutta uno spreco, uno spreco di tentativi". Mentre all'inizio lo si sente dire qualcos'altro di molto rivelatorio: "Questa è la storia di come successo e tragedia si sono mischiati".

Il documentario naturalmente racconta anche la sua carriera, ad esempio quando nel 1988 diventò l'artista che vendeva più dischi al mondo ma anche di come conobbe Anselmo. Fu durante un concerto a Rio de Janeiro, quando lo notò in mezzo al pubblico e chiese allo staff di portarlo da lui che voleva conoscerlo. "Davanti a 160mila persone c'era questo tizio che non smetteva mai di fissarmi, catturò la mia attenzione così tanto che dovetti fermarmi e andare in un angolo del palco, per distrarmi dalla sua vista". In quel momento, dice, capii che sarebbe diventato parte della mia vita. Una persona meravigliosa, aggiunge, che cambiò per sempre la mia vita. Quel rapporto lo aiutò anche a venire a termini con la sua omosessualità: "E' molto difficile essere orgogliosi della tua sessualità quando non ti dà gioia, ma quando questa finalmente è vissuta con gioia e affetto, diventi orgoglioso di quello che sei". Poi Anselmo si ammala di Aids e contemporaneamente la madre di tumore: "Mi sentivo perseguitato da Dio, caddi in depressione e dopo la loro morte la depressione non se ne andò mai più via". Anselmo non disse a Michael di essere un malato terminale. La canzone Jesus to a Child, uno dei suoi capolavori, è dedicata proprio a lui. Al documentario prendono parte con le loro testimonianze artisti come Elton John, Stevie Wonder e Liam Gallagher e la sua amica Kate Moss.

