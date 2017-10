JUSTIN BIEBER/ I fan contro Paola Paulin: arriverà presto la reazione della pop star?

Justin Bieber

La reazione di Justin Bieber e Paola Paulin è venuta alla luce soltanto da qualche giorno e già le beliebers sono in gran fermento. Va precisato che l'entourage del cantante ha voluto chiarire che non è possibile ancora parlare di fidanzamento e che il canadese preferisce concentrarsi soltanto su se stesso, ma è altrettanto vero che non è arrivata una smentita ufficiale su questo flirt che appare sempre più alla luce del sole. Justin e Paola Paulin sono infatti diventati inseparabili nelle ultime settimane, al punto da essere stati visti entrare ad una delle cerimonie della Hillsong Church, la chiesa pentecostale frequentata costantemente dall'artista amatissimo tra le teenagers. Ma come ogni passato flirt di Bieber, anche questa volta le sue fan non sembrano affatto felici, tanto da essersi pronunciate con pesanti critiche nel profilo Instagram dell'attrice di origini messicane. Molte si sono dette certe che non sia lei la persona giusta per il loro idolo e che Paola stia soltando pensando a fama e denaro. Parole grosse, che potrebbero portare presto alla reazione del cantante.

I fan di Justin Bieber contro Paola Paulin: si attende la reazione della pop star

Sicuramente ricorderete che Justin Bieber poco più di un anno fa non aveva preso molto bene la rezione delle beliebers in merito al suo flirt con Sophie Richie. Anche se in quel caso non si trattava di una storia d'amore ufficiale, il profilo Instagram della modella era stato letteralmente inondato di critiche e insulti al punto da spingere l'artista canadese ad una decisione impopolare ma non inspiegabile: per diverse settimane aveva sospeso i social netowrk, mentre la Richie aveva cancellato tutti i commenti a lei rivolti. Solo quando le polemiche sono passate, tutto è tornato alla normalità ma un provvedimento simile potrebbe essere preso anche in merito al flirt con Paola Paulin. Le critiche sono tante, fin troppe, e già qualche fan ha cominciato a mettere in guardia le colleghe chiedendo di smetterla per evitare che tutte ne paghino le conseguenze. Un commento su tutti sembra riassumere i rischi corsi dalle beliebers: "Justin dovrebbe dire qualcosa contro queste specie di fans (...) Forza difendi la tua donna". Il consiglio diventerà presto realtà?

