Justin Bieber/ News: una nuova versione del singolo 2U per sfidare le classifiche

Le ultime scommesse musicali di Justin Bieber non hanno ottenuto il grande successo delle precedenti. Il cantante canadese, che in estate ha raggiunto il record di maggiore permanenza nella Billboard Hot 100 con Despacito remix, ha faticato a raggiungere altrettanti soddisfacenti risultati con i suoi singoli usciti negli ultimi mesi. È questo il caso di 2U, nato dalla collaborazione con il DJ e produttore francesce David Guetta, che non è riuscito ad entrare nella top ten americana, così come di gran parte delle nazioni europee. Nel tentativo di recupare il terreno perduto con questo parziale fallimento, Bieber e Guetta hanno recentemente deciso di rilanciare il pezzo con due differenti proposte: la prima è un nuovo videoclip, diverso da quello iniziale nel quale si vedevano alcune modelle di Victoria's Secret. Nelle nuove immagini viene descritta la difficile storia d'amore di due giovani adolescenti, anche se non compare l'artista canadese. Più di recente è stata resa disponibile su Spotify e iTunes una versione sinfonica di 2U, che sembra essere particolarmente gradita ai beliebers. Staremo a vedere se basterà per riportare la hit al successo.

Insieme alle novità relative alla nuova versione di 2U, il singolo nato dalla collaborazione con David Guetta, la curiosità dei fan di Justin Bieber continua ad essere rivolta alla vita sentimentale del loro idolo. Le foto in compagnia dell'attrice Paola Paulin hanno infatti confermato la nuova frequentazione del cantante anche se, come precisato dal suo entourage, è presto per parlare di fidanzamento. Da un paio di giorni Justin e Paola hanno smesso di apparire nei social network, evitando di esprimersi a tal proposito. Hanno quindi preferito la strada del silenzio senza le conferme o le smentite che molti followers attendono con trepidazione. Purtroppo le tante critiche rivolte all'emergente attrice di origini messicane potrebbero presto indurre l'artista canadese a prendere una chiara posizione sulla questione: il rischio è che si ripeta la sospensione del suo profilo Instagram come già accaduto nel caso di Sophie Richie.

