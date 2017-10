Emis Killa si sposa / Nozze con Tiffany, l'annuncio ai fan: "Lavoro al nuovo CD, non sarà solo rap"

Emis Killa si sposa

Emis Killa convolerà a nozze con la sua Tiffany. Questo l'annuncio delle ultime ore sul suo account ufficiale di Instagram. Nel frattempo, il rapper di Vimercate, proseguirà anche con la sua musica e le soddisfazioni. Ed infatti, tra le ultime vi è "Cult", singolo e canzone contenuta in "Terza stagione", che fa parte della soundtrack di NBA 2K18. Emis, intervistato da "OnStageWeb", racconta di alcuni pezzi nuovi verso la lavorazione del nuovo album: "Lavorerò in una direzione diversa questa volta, non farò più una roba prettamente rap perché ho visto che comunque non paga e non appaga soprattutto me. È vero che è importante fare la roba che ti piace al 100%, ma è anche vero che quando la vai a suonare e c’è meno gente a vederti e meno riscontro dappertutto, l’entusiasmo generale si abbassa. Tornerò con l’obiettivo di riportare la mia immagine e la mia musica dove sono sempre state. Senza mancare di rispetto all’ambiente rap". Di seguito, una riflessione sull'ultimo lavoro che, nonostante tutto non è poi andato così male: "No, non è andato male, ma se consideri che tutti i dischi precedenti sono stati certificati album di platino c’è stata una bella differenza. Il calo, dal punto di vista della percezione, è evidente. Io comunque non mi prendo male. È stata una cosa voluta, una scelta precisa. Non è che abbiamo provato a fare il disco per spaccare ed è andato male. Ho fatto un disco sapendo che sarebbe andato meno e che sarebbe stato apprezzato soltanto da quelli dello zoccolo duro. E così e stato. Quest’anno si cambia rotta e vediamo". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

L'annuncio del rapper

Emis Killa sta per sposarsi. L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno visto che il rapper, non ha mi detto molto sulla sua vita privata. “Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato per me. Eppure eccomi qua. Mi sposo", ha scritto su Instagram. Fidanzato da moltissimi anni con Tiffany, ha sempre tenuto la sua vita privata ben lontana dai riflettori. Ecco perché di lei sappiamo pochissimo. Tiffany è italo-francese e nel 2012 ha fondato il brand IZISHITWEAR disegnando una sua personale linea di magliette. Oltre al suo lavoro di stilista emergente, la futura moglie di Emis Killa ama moltissimo l'arte. Attualmente infatti, oltre ad avere pochissime informazioni su di lei, non conosciamo nemmeno i dettagli del matrimonio: data, luogo e tutte queste cose che - di regola - fanno impazzire le fan. Nonostante molti colleghi amino fare le cose in grande, Emis Killa opterà senza dubbio per una cerimonia discreta, lontana dall'occhio dei paparazzi. L'esempio con Fedez e Chiara Ferragni, che stanno organizzando le nozze dell'anno (prossimo!), appare calzante anche se, non stiamo parlando della stessa popolarità.

Emis Killa sposa Tiffany

I fan, dopo questo annuncio sono rimasti letteralmente spiazzati. Emis Killa infatti, condurrà all'altare la sua fidanzata Tiffany. Il profilo della compagna del rapper è privato e lontano da occhi indiscreti e quindi, ulteriori dettagli non sono ancora emersi e dubitiamo potranno venire fuori nell'immediato. Una cosa è certa: Emis con il suo annuncio ha lasciato notevolmente increduli tutti i suoi fan. Dietro la sua corazza da “bad boy”, si nasconde un ragazzo con dei sentimenti sinceri e con la volontà di creare una concreta progettualità con la donna che ama. Emis Killa, all'anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli ha 27 anni e nonostante la giovane età, pare essere prontissimo per andare all'altare. Voci di corridoio intanto, dicono che, visto il suo massimo riserbo sulla data, potrebbe addirittura già averlo fatto.

