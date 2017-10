JUSTIN BIEBER/ News: un futuro da attore per il cantante canadese?

Justin Bieber

Justin Bieber è uno dei cantanti più famosi e amati al mondo, soprattutto dalle tantissime teenagers che impazziscono per lui. Il mondo della musica gli ha permesso di raggiungere fama e denaro, ma potrebbe non bastare più all'estroso artista. Sembra infatti che anche la recitazione sia diventata per lui oggetto di desiderio, tanto da spingerlo di recente a chiedere dei consigli a due degli attori più in voga di Hollywood. Secondo quando riporta il tabloid US Weekly, il cantante intende intraprendere una carriera anche nel mondo del cinema, seguendo le orme della sua famosa ex fidanzata Selena Gomez. Per questo Bieber avrebbe incontrato Adam Sandler e David Spade per ottenere da loro dei consigli su una possibile carriera anche nel mondo della recitazione. Non è noto se ciò porterà ad una collaborazione con i due attori in futuro o se si tratti solo di un contatto semplicemente a scopo informativo. Sta di fatto che Bieber ha già mostrato il proprio talento in due occasioni: in un piccolo ruolo all'interno di Zoolander 2 e in un episodio di CSI, dove ha prestato il volto ad un serial killer.

Justin Bieber diventa attore? Intanto prosegue il silenzio social

Il silenzio social di Justin Bieber continua e potrebbe diventare preoccupante per le sue tantissime fan. Negli ultimi giorni, infatti, la pop star canadese ha smesso di pubblicare scatti nel suo seguitissimo profilo Instagram che può vantare di oltre 90 milioni di followers. Si tratta soltanto di un caso o c'è sotto dell'altro? Dal giorno in cui le foto insieme a Paola Paulin sono state pubblicate su tabloid e siti web le più agguerrite beliebers hanno cominciato ad esprimersi in maniera dura nei confronti di colei che ritengono un ostacolo in amore. La stessa attrice di origini messicane ha smesso di postare foto e commenti, evitando così nuove critiche, a tratti simili alle minacce. L'esperienza avuta in passato con Sophie Richie non sembra avere portato a nessun risultato, tanto che c'è chi si dice certo che Bieber correrà presto ai ripari qualora questo clima di 'terrore' non giunga al termine. Dopo l'allontanamento ai social, passerà ad una cancellazione vera e propria?

