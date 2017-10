Lady Gaga in Italia / Dopo la fibromialgia, l'artista in concerto a Milano: ecco quando e info biglietti

Lady Gaga in concerto

Lady Gaga, di recente ha svelato di soffrire di fibromialgia. Ed infatti a tal proposito, aveva anche dovuto mettere da parte e rinunciare ad alcuni eventi importanti per la sua carriera. Tra questi, anche il concerto in Italia dello scorso 23 settembre. La malattia che colpisce il sistema nervoso, provoca nella cantante fortissimi sbalzi d'umore e problemi di salute che la diretta interessata, ha raccontato tramite il documentario di Netflix di qualche tempo addietro. "Gaga: Five Foot Two", questo il titolo di uno spaccato di vita della famosa cantante che, tramite le sue nuove informazioni, ha dato modo ad estimatori e non, di conoscere meglio la regina del pop. Gaga ha raccontato di avere trovato un perfetto equilibrio adesso che ha 30 anni, specie per quanto riguarda gli uomini. Poi ha raccontato il suo rapporto professionale con Mark Ronson: "Ci sono tanti uomini nella mia vita professionale… Molti mi hanno fatto sentire come se non fossi abbastanza brava. Mark è diverso, con lui non è mai successo", ha confessato. Durante il documentario, Lady Gaga ha parlato anche di Madonna, vera icona del pop: "Per quanto riguarda Madonna… è semplice: l’ho sempre ammirata e continuerò a farlo, non mi importa cosa pensa di me".

Lady Gaga, dopo la fibromialgia torna in Italia

I problemi di salute di Lady Gaga, proseguono incessantemente da moltissimo tempo. Anche "Five Foot Two" lo racconta in maniera approfondita. La fibromialgia, l'ha letteralmente perseguitata durante tutto il corso del Born This Way Tour e così, tramite il documentario, si vede Gaga in lacrime parlare con l'infermiere: "Il lato destro del mio corpo è tutto uno spasmo - afferma - la mia cazz* di faccia fa un male del diavolo", spiega. L'ironia però, non le manca mai: "Metti su qualcosa di Trump. Lui mi stende di sicuro". "Combatto con il dolore da cinque anni - ha spiegato Lady Gaga - L’adrenalina dei miei fan mi aiuta ad andare avanti, ma non lo fa certo sparire". Nonostante i grandi problemi fisici, l'artista tornerà in Italia ad inizio 2018 e per l'esattezza, il prossimo 18 gennaio suonerà al Mediolanum Forum di Milano: i biglietti in precedenza acquistati saranno validi anche per il nuovo concerto. Cliccate qui per leggere tutte le informazioni sull'evento.

