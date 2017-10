Pink/ Beautiful trauma è il nuovo album: duetto con Eminem sulle note di Revenge

Pink - Beautiful Trauma

Pink è tornata. A distanza di cinque anni dalla pubblicazione dell’album "The truth about love", la cantante americana torna con il nuovo album "Beautiful trauma". Il nuovo lavoro di Pink è anticipato dal singolo "What about us". Beautiful trauma contiene 13 brani che spaziano dal pop rock a sonorità dance. Si tratta di un lavoro intenso, in cui Pink ha tirato fuori tutta l’esperienza maturata in questi anni. Il nuovo album è energico e dimostra la grande versatilità dell’artista, capace di cantare brani più leggeri e orecchiabili ma anche singoli più potenti, con suoni più ricercati. Un album che piace ai critici che lo hanno già ascoltato e che punta a scalare le classifiche di tutto il mondo. Il ritorno di Pink era atteso non solo dai suoi fans ma anche dagli addetti ai lavori. Sin dal suo esordio con il brano “Get the party started”, Pink spiazzò tutti conquistando la scena musicale con un pezzo pop e festaiolo. Nel corso degli anni, si è dedicata anche a suoi rock e dance. Il nuovo album è così un mach up di tutti i suoi album precedenti.

Il DUETTO CON EMINEM

Beautiful trauma è un album potente che segna il grande ritorno di Pink che, per l’occasione, ha deciso di non farsi mancare nulla, compreso un meraviglioso duetto con Eminem. Il nuovo album di Pink, vero nome Alecia Beth Moore, è stato anticipato dal singolo What About Us?, già disco d’oro in Italia e #1 su iTunes in altri 26 Paesi. Nell’album, Pink duetta con Eminem sulle note di Revenge. Pink che ha pubblicato 6 album, finora ha portato a casa 3 Grammy Awards, 2 Billboard Music Awards, 5 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Awards, 2 People’s Choice Awards e molti altri premi. Con il nuovo album “Beautiful trauma”, Pink punta a conquistare nuovi premi. Le premesse sono già positive: il singolo What About Us? ha già regalato un grande successo all’artista che, sicuramente, si toglierà tante soddisfazioni con Beautiful trauma.

