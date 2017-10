THOMAS / Esce il suo primo album: "Ho messo dentro la mia visione della vita"

Thomas ad Amici

Esce il primo album di Thomas, il cantante balzato alle cronache grazie alla sua positiva esperienza ad Amici ed ora amatissimo da migliaia di ragazzine. Tale nuovo progetto eponimo svela il suo rapporto con la musica, con la scelta di pezzi scritti dai suoi collaboratori oltre che di alcune cover. Intervistato da Tgcom24, il diciasettenne di Vicenza si è detto soddisfatto di questo progetto e fiducioso che esso possa riscontrare l'interesse dei suoi fan, come accaduto per l'LP nei giorni della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi. "Nel complesso sono soddisfatto del risultato dell’album, è uscito un buon lavoro nonostante sia stato realizzato in tempi stretti", spiega. Chi si aspetta di vederlo cantare e ballare allo stesso tempo però potrebbe restare deluso. Il concorrente di Amici che si è contraddistinto per il suo ciuffo, infatti, si dedicherà nei video completamente al canto: "E se su disco non mi si vede ballare, pazienza: io ballo con la voce".

Intervistato da Tgcom24, Thomas spiega il motivo per il quale ha deciso anche di presentarsi in qualità di enterprete, scegliendo anche alcune cover: "Questa volta ho voluto cimentarmi anche da interprete. Tra quelli che mi sono stati proposti ho puntato su quelli più personali e identificativi per me e comunque al momento dell'esecuzione ho cercato di avvicinarli il più possibile al mio mondo con certe variazioni". Per quanto riguarda invece i pezzi inediti, nati dalla collaborazione con i suoi immancabili autori, l'ex concorrente di Amici ha spiegato l'obiettivo che si è prefissato con la sua musica: "Sono convinto che la musica faccia viaggiare al di fuori della realtà che ci appartiene. E’ la sua magia. L’album parla di amore, in diverse forme. I testi non raccontano esperienze personali che ho vissuto, in fondo il mio unico vero amore è sempre stata la musica". Thomas prosegue precisando che il suo album eponimo racconta i suoi sogni, prendendo in considerazione alcuni degli artisti contemporanei che più lo hanno influenzato quali Bruno Mars o The Weeknd, ma anche storici interpreti quali Michael Jackson o Stevie Wonder.

