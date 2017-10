GIANNI MORANDI / Il nuovo album “D’amore d’autore”: data d'uscita, brani e tour

Gianni Morandi

Se solo pochi giorni fa aveva estasiato i fan con il suo nuovo singolo, “Dobbiamo fare luce”, scritto da Luciano Ligabue, presto sarà in tutti i negozi il nuovo disco di Gianni Morandi. Si tratta del quarantesimo album di Gianni Morandi, “D’amore d’autore”, che sarà disponibile in pre-order su iTunes e su Amazon da venerdì 20 ottobre e sarà presentato il prossimo 16 novembre. A quattro anni di distanza dall’ultimo album esce questo disco di inediti “Bisogna vivere”. Un progetto che porta la firma di autori di grosso calibro della musica italiana, tra cui Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni. L'uscita del disco è stato anticipato dal nuovo singolo in radio “Dobbiamo fare luce”, scritto da Luciano Ligabue e prodotto da Luciano Luis Luisi.

LE TAPPE DEL NUOVO TOUR

Naturalmente il nuovo progetto farà il giro nei Palazzi dello Posrt italiani. Si inizia il 24 febbraio a Rimini. Rtl 102.5 sarà la radio partner del tour. Questo le date del tour: 24/02 RIMINI RDS Stadium, 26/02 Montichiari (BS) Pala George, 28/02 Conegliano (TV) Zoppas Arena, 02/03 Genova RDS Stadium, 03/03 Torino Pala Alpitour, 05/03 Firenze Mandela Forum, 07/03 Livorno Modigliani Forum, 10/03 Roma Pala Lottomatica, 12/03 Eboli (SA) Pala Sele, 13/03 Napoli Pala Partenope, 15/03 Reggio Calabria Palasport, 17/03 Acireale (CT) Pal’Art Hotel, 19/03 Bari Pala Florio, 21/03 Ancona Pala Prometeo, 22/03 Padova Kioene Arena, 24/03 Bologna Unipol Arena, 28/03 Milano Mediolanum Forum. Il cantante bolognese quindi girerà l'Italia in un lungo e in largo regalando musica di alta qualità.

