Justin Bieber/ Foto, vacanze in Messico per la pop star in compagnia degli amici

Justin Bieber, news 17 ottobre: il cantante si trova in Messico in compagnia di alcuni amici per alcuni giorni di vacanza. Al suo fianco c'è anche l'amica Paola Paulin?

17 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Dalla cancellazione del Purpose Tour, Justin Bieber ha cercato di prendersi una pausa dalla musica, dedicandosi solo in parte alla stesura di nuovi progetti musicali. È vero che nelle ultime settimane è uscito il nuovo singolo Friends (che comunque era già stato scritto ai tempi della tappa milanese della tournee), ma è altrettanto vero che la pop star ha deciso di concentrarsi quasi solo su stesse, come più volte evidenziato dal suo manager Scooter Braun. La conferma su questa esigenza di staccare dagli impegni è arrivata dalle vacanza in Messico del canadese in compagnia di alcuni suoi cari amici. Numerosi scatti sono stati pubblicati in riviste e siti web americani (clicca qui per vederli) nei quali si vedene il cantante a Los Cabos, in Messico, dove mette in mostra il suo fisico scultoreo e i suoi tantissimi tatuaggi. Al suo fianco c'è il suo entourage, che lo ha accompagnato anche nei momenti bui degli ultimi mesi.

Justin Bieber in Messino, e Paola Paulin?

Le foto della vacanza in Messico di Justin Bieber lo mostrano al fianco di numerosi amici ma un particolare non è di certo sfuggito all'attenzione dei suoi fans. Paola Paulin non c'è, o quando meno fa bene attenzione a non farsi vedere per evitare di alimentare il gossip. L'attrice è stata vista la fianco della pop star canadese in varie occasioni negli ultimi tempi, accompagnandolo persino ad una delle funzioni della Hillsong Church. Ma è ancora presto parlare di fidanzamento o relazione stabile, come più volte dichiarato dai collaborati del cantante, che hanno confermato come lui non voglia sentirsi impegnando e desideri frequentare anche altre persone. Proprio per questo potrebbe avere deciso di non portare con sé l'attrice di Bellers nelle recenti vacanze in Messico, anche se per il momento né lui né la stessa Paulimn restano poco attivi nei social network, evitando conferme né ancor meno smentite.

