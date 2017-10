PREMIO BUSCAGLIONE/ "Sotto il cielo di Fred": aperte le iscrizioni

Sono aperte da lunedì 25 settembre le iscrizioni per il Premio Buscaglione – Sotto il cielo di Fred, il concorso che affonda le radici nella storia del cantautorato

17 ottobre 2017 Redazione

Fred Buscaglione

Sono aperte da lunedì 25 settembre le iscrizioni per il Premio Buscaglione – Sotto il cielo di Fred, il concorso che affonda le radici nella storia del cantautorato ma che ogni anno può vantarsi di selezionare la nuova next big thing della musica italiana. Nelle precedenti edizioni, infatti, il concorso ha scoperto e premiato band del calibro de Lo Stato Sociale, Blindure Eugenio in Via di Gioia.

L’iscrizione è accessibile a tutti perché gratuita e rapida perché online; fino al 19 novembre è possibile iscriversi su www.sottoilcielodifred.it e caricare due link Youtube di brani del repertorio della band:

il 1° link di un brano registrato

il 2° link di un’esibizione dal vivo

Compilando il modulo d’adesione si genera in automatico una piattaforma web per l’ascolto in streaming di tutti gli artisti in concorso, offrendo così un’ampia visibilità a tutti fin dalla prima fase del concorso.

Il Premio Buscaglione si sviluppa in tre fasi: le selezioni - che avvengono online – le qualificazioni - da quest’anno a Milano e Bologna - e le finali - semifinale e finale - che si svolgeranno a Torino. A valutare le band ci sarà una giuria di esperti, giornalisti e musicisti affiancata da altre due giurie: una composta dai direttori artistici di festival musicali e di spazi per la musica dal vivo; l’altra composta dal pubblico che viene invece coinvolto attraverso una piattaforma sviluppata con moderni sistemi di voto che dialogano con i canali social rendendo l’operazione facile e veloce per l’utente, efficace per l’organizzazione nella catalogazione dei voti e la creazione della classifica finale.

il Premio Buscaglione distingue anche per la qualità dei premi che ogni anno vengono consegnati alle band. Si tratta infatti di riconoscimenti economici e di grandi opportunità per le band vincitrici. Ecco quelli di quest’anno:

Primo premio: 3.000 euro + un tour in 9 festival partner dell’evento

Premio della Critica: 1.500 euro + un tour in 9 festival partner dell’evento

Premio Tempesta Dischi: un finalista sarà inserito nella compilation dell’etichetta

Premio Sold Out: apertura di una data de Lo Stato Socialeo The Zen Circus*

*in collaborazione con Antenna Music Factory e Locusta

Durante gli anni il Premio Buscaglioneha stretto partnership che molti festival. Ecco quelli che hanno aderito quest’anno: Apolide, Indi(e)volato, Albori Music Fest, Balla coi Cinghiali, Baciami, Carrara, Rocknrolla Pollage, Filagosto, Indievisibile Fest, MAF-Marotta Musica Fest, Memorabilia, Mind Fest, Mira on Air, Morborock, MusicaW Festival, Reset, Rockunmonte, Sotalazopae Tanaro Libera tutti.

La prima edizione del Premio Buscaglionesi è svolta nel 2010 e in sole quattro edizioni è passato da 150 iai 600, da una rete di partner inizialmente solo torinesi a partner prestigiosi e nazionali, consolidandosi nel panorama nazionale tra gli appuntamenti dedicati alla musica d’autore. Le presenze ai concerti, nel corso delle quattro edizioni, sono cresciute del 50%. Gli iscritti al concorso sono passati da essere solo di provenienza piemontese a provenire da tutta la penisola. Si è creato un sistema virtuoso che ha coinvolto altre realtà culturali italiane in una prospettiva di collaborazione a lungo termine. Per l’edizione 2016 si sono registrati un totale di 30.000voti per 85.000ascolti su oltre 400band partecipanti, le tre serate di live a Torino hanno registrato il tutto esaurito con 2000presenze.

www.sottoilcielodifred.it ; www.facebook.com/sottoilcielodifred

