TRENTINOINJAZZ 2017/ Double Cut in concerto, mercoledì 18 ottobre

Mercoledì 18 ottobre al Circolino di Trento l'originale quartetto "pianoless" con Tino Tracanna, Massimiliano Milesi, Giulio Corini e Filippo Sala. Giovedì 19 Alberto Turra a Rovereto

17 ottobre 2017 Redazione

I Double Cut

Mercoledì 18 ottobre nuovo appuntamento con TrentinoIn Jazz Club, la sezione del TrentinoInJazz 2017 che si svolge in vari club di Trento, Rovereto, Riva del Garda e Mori. Mercoledì 18 al Circolino di Trento arriva Double Cut!

Double Cut è un insolito quartetto formato da due sassofoni, un contrabbasso e una batteria più una serie di strumenti inusuali, nato per volontà di due eccezionali figure del jazz italiano come Tino Tracanna e Massimiliano Milesi, incontratisi nel Dipartimento jazz del Conservatorio di Milano. Accomunati entrambi dalla passione per la storia del sassofono si confrontano su strumenti e materiali d’epoca e in concomitanza con l’anniversario della nascita di Adolphe Sax, partoriscono l’idea di un insolito duo di sassofoni, che esplora le potenzialità espressive dello strumento. In seguito la sperimentazione si sviluppa in un quartetto "pianoless" con l’aggiunta di Giulio Corini al contrabbasso e Filippo Sala alla batteria, anche quest’ultimo incontrato nel Dipartimento Jazz del Conservatorio di Milano.

Double Cut spazia da rielaborazioni di classici jazz a evocazioni popolari e a brani originali che fanno da sfondo ad improvvisazioni libere da appartenenze di genere. All’interno di questo organico dall’insolita front line di due sax viene ulteriormente sviluppato il materiale di Milesi e Tracanna con l’aggiunta di nuove composizioni: il confronto generazionale tra i due fa da catalizzatore alle differenti visioni, idee ed esperienze musicali dei componenti, in un progetto che incontra elementi appartenenti a mondi musicali diversi. Il Double Cut è proprio il luogo musicale che viene generato da esperienze diverse che incrociandosi e confrontandosi crea uno nuovo spazio come quello definito da due segni tracciati su un piano.

Prossimo appuntamento: giovedì 19 ottobre (Rovereto), Alberto Turra.

