Justin Bieber/ Un'amica al suo fianco in Messico: è l'attrice Paola Paulin?

Justin Bieber, news 18 ottobre: il cantante prosegue le vacanze in Messico al fianco degli amici e di una misteriosa ragazza bruna. È l'attrice Paola Paulin?

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

La situazione sentimentale di Justin Bieber è costantemente al centro dell'interesse delle sue agguerrite beliebers, che non mancano di tenere sotto controllo qualsiasi movimento del loro idolo. Qualche giorno fa la notizia di un possibile flirt con l'attrice di origini messicane Paola Paulin aveva scatenato la curiosità delle fan, molte delle quali si erano schierate in modo fin troppo contrario a questo ipotetico nuovo amore. Lo stesso entourage della pop star canadese era intervenuto per placare gli animi, precisando che Bieber attualmente non è fidanzato e che incontra anche altre persone. E proprio una di esse, è al suo fianco nei vari scatti relativi alle recenti vacanza del cantante a Los Cabos in Messico (clicca qui per vedere le foto). In esse si vede l'artista di origini canadesi tranquillamente sdraiato a bordo piscina in compagnia degli amici che l'hanno accompagnato in questa avventura oltre confine. Tra di essi compare proprio una misteriosa donna bruna che, va precisato, non si abbandona ad atteggiamenti compromettenti con la pop star. Potrebbe dunque essere una semplice amica, una collaboratrice o la compagnia di uno dei suoi accompagnatori.

Justin Bieber finalmente sereno in Messico

Mentre la curiosità sul gossip di Justin Bieber impazza, è impossibile fare a meno di notare che il cantante appare nuovamente sereno dopo avere attraversato un periodo particolarmente difficile. L'eccessivo stress, che qualcuno ha associato ad un vero esaurimento nervoso, lo aveva spinto ad annullare le ultime date del Purpose Tour previste in America e Asia, causando numerose critiche da parte dei suoi fan. Il peggio dunque sembra essere passato, come confermato qualche giorno fa anche dal suo manager Scooter Braun in un'intervista: " Gli avevo fatto una promessa quando aveva 13 anni, ossia che non lo avrei abbandonato e non mi sarei arreso. Prevedo di mantenere quella promessa. È parte della mia famiglia. Credo che mi veda come un fratello maggiore, soprattutto perché sta diventando un uomo. Credo di aver visto il peggio di lui, e vederlo rialzarsi è fantastico".

